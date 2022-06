Trabzonspor neemt Denswil definitief over van Bologna

Premium Voetbal

Sanniez koesterde nummer 34 in Slovenië: ’Dat telefoontje met Appie kwam niet meer’

Hoe belandt een Amsterdamse straatvoetballer in Slovenië? Wellicht belangrijker: waarom is hij binnen een jaar alweer terug? Het is het bijzondere verhaal van de 25-jarige Terry Lartey Sanniez, bij wie ’makkelijk’ niet in het woordenboek voorkomt. Een jaar op de Balkan betekent voor Sanniez een tijd...