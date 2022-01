Lars van der Haar maakte één foutje: ’Toen Pidcock aanviel zat ik te ver naar achteren’

Van der Haar veroverde de afgelopen jaren al twee bronzen en een zilveren WK-medaille. Afgelopen najaar werd hij op de Drentse VAM-berg Europees kampioen. „Het is een geweldig seizoen”, concludeerde hij, kort nadat hij de Belg Eli Iserbyt had geklopt in de sprint om de tweede plaats. „Vandaag was het vooral in de beginfase lastig om je te positioneren. Ik neem het mezelf kwalijk dat ik te ver naar achteren zat toen de beslissing viel. Vanaf dat moment besloot ik voor plek 2 te gaan. Ik wachtte steeds op een goed moment om weg te rijden, maar Clément Venturini (de Fransman die vijfde werd) was me bergop steeds voor. Uiteindelijk lukte het me toch en kreeg ik Eli mee. Ik ben blijven rijden. Het maakte me niet uit: tweede of derde worden. Nou ja, zilver is toch wel mooier.”

Bekijk ook: Zilver voor Lars van der Haar bij WK veldrijden achter ongenaakbare Tom Pidcock

Pidcock: afwezigheid Van der Poel maakte het lastiger

Pidcock heeft deel 1 van een ambitieus plan gerealiseerd. De 22-jarige Brit wil dit jaar wereldkampioen worden in het veldrijden, het mountainbiken en op de weg. „Dit was zeker geen makkelijke.”

Titelverdediger Mathieu van der Poel en drievoudig wereldkampioen veldrijden Wout van Aert ontbraken om verschillende redenen. „Dan denken mensen dat het simpeler gaat worden, maar het maakt het juist alleen maar moeilijker”, vertelde Pidcock, die met name de overmacht van de Belgen vreesde. „Je weet dat zij er een tactische race van willen maken. Ik wilde er daarom zo snel mogelijk vandoor gaan. Dat is gelukt.”

Pidcock reed vanaf de vierde ronde alleen voorop. „We hadden een plan, hebben nauwkeurig naar deze wedstrijd toegewerkt. Het heeft gewerkt. Maar simpel is het niet: je zit hier een week in een hotel en de stress groeide met de dag. Het is best moeilijk dat te managen.”

Pidcock is de eerste Britse wereldkampioen veldrijden bij de elite. Eerder veroverde hij de titel al bij de junioren (2017) en bij de beloften (2019).