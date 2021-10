FIFA straft Union Berlin tijdens duel met Feyenoord voor racistisch gedrag

De Europese voetbalbond verplicht Union Berlin ook om op de plek van de afgesloten tribunes een doek met de tekst ”#NoToRacism” te tonen.

Fans van Union Berlin zouden op 30 september antisemitische leuzen hebben gescandeerd in de richting van fans van tegenstander Maccabi Haifa. De Berlijnse politie besloot ook een onderzoek te starten naar een Union-aanhanger die een Israëlische vlag in brand probeerde te steken.

Voorzitter Dirk Zingler van de club uit de Duitse hoofdstad excuseerde zich later voor het gedrag van de fans, dat hij als „beschamend en onacceptabel” omschreef.

Union Berlin - Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur en wordt gespeeld in het Olympiastadion. Het is een beladen wedstrijd, vooral vanwege de ongeregeldheden van vorige week in Rotterdam. De avond voor het duel vielen hooligans een horecagelegenheid aan waar de clubleiding van Union Berlin zat. De politie hield rond de wedstrijd 75 mensen aan, waaronder een groep van bijna zestig Union-fans die in de wijk Lombardijen uit zou zijn geweest op een confrontatie met supporters van Feyenoord.