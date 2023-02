Premium Het beste van De Telegraaf

’Als jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht zou Feyenoord-uit echt een droomloting zijn’ Spakenburg-held Luuk Admiraal in dubio: bezoek aan Kuip of kans op nieuwe stunt?

Door Steven Kooijman

Luuk Admiraal (l.) duelleert namens Spakenburg met Raoul Esseboom van Katwijk. De thuisploeg neemt de strafschoppen uiteindelijk beter. „Als ik naar de bal loop, weet ik gewoon dat ik ga scoren.” Ⓒ FOTO ANP/HH

SPAKENBURG - Voor de eerste keer in de clubgeschiedenis bereikte amateurgrootmacht SV Spakenburg ten koste van Katwijk de kwartfinale van de KNVB-beker. Luuk Admiraal schoot in de strafschoppenserie de beslissende pingel in de touwen en verlangt naar een tripje naar De Kuip. „Als jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht zou Feyenoord-uit echt een droomloting zijn.”