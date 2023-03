Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: 'Afhaken Luuk de Jong kan ondanks Wout Weghorst probleempje vormen bij Oranje'

Met de bekendmaking van zijn eerste, voorlopige Oranje-selectie is Ronald Koeman als nieuwe bondscoach na het WK volledig terug in beeld. Maar dan vooral in figuurlijke zin. Want deze bondscoach zal veel meer de aandacht gevestigd willen hebben op zijn spelers. In het tijdperk van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal was de bondscoach zelf de belangrijkste man. Met al zijn optredens in de persconferenties, zijn ’wervelende’ shows en alle aandacht die hij naar zich toetrok, was hij helemaal in zijn element.