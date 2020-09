Michael van Gerwen laat zege glippen tegen Peter Wright en loopt finale mis

„Alleen ik kan de dingen rechtzetten en dat zal ik ook doen.” Dat waren de waarschuwende woorden van Van Gerwen na zijn recente, ontluisterende uitschakeling bij de Premier League. Precies een week later kreeg hij zijn eerste kans om de daad bij het woord. Met vijf opeenvolgende overwinningen kwam hij dicht bij een finaleplek in de autum Series, maar bij de laatste vier liet hij tegen Wright dus de zege uit zijn handen glippen. In een hoogstaande partij gooide Van Gerwen een gemiddelde van 101,6, maar deed Wright het dankzij een ijzersterk slot met een score van 109 toch een stuk beter.

De PDC organiseerde in augustus in Milton Keynes al een vijfdaagse Summer Series. Een meerdaags evenement dat in het teken staat van de Players Championship-series. Van Gerwen won toen twee van de vijf vloertoernooien. Daarna kende de drievoudig wereldkampioen een moeizame periode. Bij de World Matchplay sneuvelde de 31-jarige Vlijmenaar al in de tweede ronde (nederlaag tegen Simon Whitlock) en vervolgens werd hij ook nog eens verrassend uitgeschakeld in de Premier League Darts, de prestigieuze competitie die hij de voorgaande vier edities wist te winnen.

In de ’Duitse bubbel’ in Niedernhausen liet Van Gerwen een behoorlijk herstel zien. Dat deed hij overigens met zijn ’oude pijlen’. Bij de Premier League switchte hij ook al van materiaal. De Brabander stapte aan het begin van het jaar over naar Winmau. Met een gemiddelde van 101,4 versloeg hij in de eerste ronde Kciuk Krzysztof met 6-4 in legs. Ook bij zijn tweede optreden overtuigde hij. Luke Humphries had weinig in te brengen: 6-2. Het gemiddelde van Van Gerwen tikte met 99,7 net niet de honderd aan. Via een overwinning op Stephen Bunting (6-3, gemiddeld 100) plaatste Mighty Mike zich vervolgens voor de laatste zestien.

In de strijd met William Borland om een plek in de kwartfinale maakte Van Gerwen het zichzelf vervolgens onnodig moeilijk. Het gemiddelde van 91,3 viel voor zijn doen tegen, maar hij trok met 6-5 wel de broodnodige overwinning over de streep. Bij de laatste acht ging het allemaal weer iets makkelijker en zegevierde Van Gerwen met 6-2 over Krzysztof Ratajski. Daarmee werd hij de laatst overgebleven Nederlander in het vloertoernooi in Duitsland. Jelle Klaasen verloor in de kwartfinales met 1-6 van Madars Razma. Maar ook Van Gerwen struikelde in het zicht van de haven.