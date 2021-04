KNVB-voorzitter Just Spee in bestuur UEFA

Dit betekent dat de Haarlemmer de komende vier jaar op het pluche in Nyon zal zitten en dat combineert met zijn deeltijdfunctie – drie dagen in de week – als bezoldigd bondsvoorzitter. De verkiezing van Spee is een gevolg van een sterke lobby gevoerd door Spee zelf, zijn KNVB-voorganger Van Praag en secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB. De lobby werd extra bemoeilijkt vanwege corona, waardoor Spee maar mondjesmaat live contact had met vertegenwoordigers van andere bonden en zijn kandidatuur voornamelijk moest ondersteunen met persoonlijk contact via de telefoon en beeldbellen.

Aanvankelijk leek het nog een close-finish te worden omdat ook de Belgische bondsvoorzitter Mehdi Bayat zich op het laatste moment kandideerde. Het lag niet in de verwachting dat het congres zowel iemand uit Nederland als België zou opnemen in het bestuur. Dit gebeurde dan ook niet en van de negen kandidaten voor de acht vacante posities, onder andere die van Van Praag die na twaalf jaar afzwaaide, viel de Belg af met slechts 14 stemmen.

Vooral Spee’s zakelijke achtergrond als directeur en financieel directeur van enkele grote bedrijven en zijn kennis van de media was voor veel bonden een reden om op de Nederlander te stemmen. Het ligt in de verwachting dat Spee plaats zal nemen in het finananciële-, media- en of marketing comité van de UEFA. Spee zou ook graag betrokken willen worden bij innovatieprojecten van de Europese voetbalbond. „Dat ontwikkelt zich vaak in Nederland en gaat vervolgens als een golf over het hele continent heen. Zie de arbitrale vernieuwingen en de komst van de VAR, die zijn oorsprong vinden vanuit Zeist.”

Volgens Spee zal er tevens een inhoudelijke discussie gevoerd moeten worden over de toekomstigbestendigheid van het voetbal. „Willen onze kinderen het voetbalspel zoals wij het nu spelen? Ze groeien anders op en willen andere dingen. Willen we dat het voetbal doorgaat, dan moeten we – zonder het DNA weg te gooien – dingen toevoegen”, aldus Spee vorig week in een interview in De Telegraaf.