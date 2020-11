’Hopelijk werpt dit geen schaduw over Diego Maradona’s erfenis’

Bij een van de meest legendarische doelpunten uit de voetbalgeschiedenis streden Shilton en Maradona in een luchtduel om de bal, waarna Maradona de uit zijn doel gekomen keeper met een uitgestoken hand aftroefde en de bal in het doel sloeg.

„Het was een duidelijk geval van vals spelen. Hij keek zelfs twee keer om, wachtend op een fluitsignaal. Hij wist wat hij had gedaan. Iedereen wist het, behalve de scheidsrechter en de twee grensrechters”, zei Shilton een dag na het overlijden van de voetballegende in Daily Mail.

’De Hand van God’ in actie: Diego Maradona slaat de bal tegen de touwen tegen Engeland op het WK 1986. Ⓒ HH/ANP

„Meteen daarna maakte hij een briljante tweede goal, maar wij waren nog aan het bijkomen van wat enkele minuten eerder was gebeurd. Het heeft mij jaren dwars gezeten. Ik ga daar nu ook niet over liegen.”

Het feit dat Maradona zich nooit heeft verontschuldigd, zit Shilton 24 jaar later nog steeds hoog. „Er zat grootsheid in hem, maar geen sportiviteit. Veel van de spelers van het Engelse team die in Mexico speelden, voelen hetzelfde. Op een voetbalveld doen spelers dingen die ze misschien niet moeten doen, het gebeurt in het heetst van de strijd. Maar als iemand van de Engelse ploeg dat zou hebben gedaan, dan hoop ik dat hij het naderhand zou hebben toegegeven. Ik hoop dat het geen schaduw werpt over Maradona’s erfenis.”

Maradona opende met zijn handsbal de score en maakte er kort daarna 2-0 van. Gary Lineker bracht de Engelsen in de slotfase terug naar 2-1. In de halve finale wonnen de Argentijnen dankzij twee doelpunten van Maradona met 2-0 van België en in de eindstrijd werd West-Duitsland met 3-2 verslagen.

Uiteindelijk kroonde Argentinië zich tot wereldkampioen. Ⓒ BSR Agency

De scheidsrechter in het duel met de Engelsen was de Tunesiër Ali Bin Nasser, die Maradona een „genie” heeft genoemd. Het legendarische doelpunt omschreef hij als „een meesterstuk.”

„Ik zag de hand niet, maar had wel twijfel”, zei de inmiddels 76 jaar oude Bin Nasser. „Zoals op beelden te zien is, vroeg ik advies aan mijn assistent en toen hij zei dat het in orde was, kende ik het doelpunt toe.”