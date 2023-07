Van Vleuten verstevigt leiding in Giro Donne ondanks gemiste bocht in slotafdaling

De etappe was slechts 105 kilometer lang, maar wel loodzwaar met veel klimwerk, waaronder in het begin de Passo del Lupo. Daarop was het al direct koers en reed Van Vleuten weg met Gaia Realini, maar in de lange afdaling richting de volgende col kregen zij het gezelschap van zeven collega’s. De jongste van het stel, Niedermaier, reed vervolgens solo weg op de klim Vietti. Achter de 20-jarige Duitse dikte de groep favorieten steeds verder aan, terwijl haar voorsprong groeide naar meer dan een minuut.

Op de laatste echt klim, Sant'Ignazio, ging Van Vleuten in de tegenaanval. Weer kreeg ze een Italiaanse metgezel. Dit keer in de persoon van Elisa Longo Borghini, de nummer twee van het algemeen klassement. Vlak voor de top brak de Italiaans kampioene toch en kon Van Vleuten solo de afdaling in op jacht naar Niedermaier. Maar Niedermaier daalde beter. Van Vleuten kon nog net overeind blijven ondanks dat ze een bocht miste, maar Longo Borghini dook wel vol de bosjes in en kwam pas minuten later terug in koers.

Op de laatste oplopende stroken kwam Van Vleuten weer iets dichter bij Niedemaier, maar de renster van Canyon Sram Racing bleef net uit de greep van de wereldkampioene na een zinderend gevecht. De rest van het veld verloor minimaal een minuut op Van Vleuten, die zodoende nu ineens Niedermaier als eerste achtervolger heeft. De Duitse - voorafgaand aan deze etappe nog de nummer veertien - staat wel op meer dan twee minuten.

De Giro Donne duurt tot en met zondag. Van Vleuten is titelverdedigster en won de Italiaanse koers in 2018 en 2019 ook al.

Opnieuw ritzege Narváez in Ronde van Oostenrijk

Jhonatan Narváez heeft ook de derde etappe van de Ronde van Oostenrijk gewonnen. Het was een pittige bergrit met onderweg onder meer de beklimming van de Hochtor naar een hoogte van 2520 meter. Narváez, die rijdt voor Ineos Grenadiers, was maandag al de beste in de tweede etappe. Die ritzege leverde hem de leiderstrui op.

Narváez ging er in de laatste kilometer vandoor samen met Welay Hagos Berhe en versloeg de Ethiopiër van Jayco - AlUla in de sprint. Diens Colombiaanse ploeggenoot Jesús David Peña werd derde. Peña is de nummer 2 in het klassement op 28 seconden van Narváez.

In de laatste 30 kilometer richting finish achterhaalde de Oostenrijker Lukas Pöstlberger de eerder ontsnapte Duitser Jonas Rapp. Het tweetal werd 15 kilometer voor de finish ingelopen door een groep van zo'n veertig renners.

De Ronde van Oostenrijk duurt tot en met donderdag.