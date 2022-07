Sainz haalt zijn gram met allereerste pole, Verstappen start op Silverstone van P2

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis dit seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Q1 en Q2 leverden voor de Nederlander van Red Bull nauwelijks problemen op, al had hij net als de rest van het rijdersveld te maken met de weersomstandigheden. Soeverein plaatste hij zich echter voor Q3, en bij het ingaan van die laatste ronde leek het ook nog eens minder te gaan regenen. Vertrouwen op de buienradar durven de teams echter niet, want met mogelijk meer nattigheid in het slot van Q3 gingen de coureurs direct vol gas naar buiten.

Verstappen bleef pijlsnel en had met name een behoorlijke voorsprong te pakken op de beide Ferrari’s. De eerst geklokte tijd had Verstappen zelfs 1,5 seconde tegoed op Leclerc. Niet veel later maakte de wereldkampioen echter een slippertje, door een heuse ’360’ te produceren. dat gebeurde gelukkig midden op de baan, waardoor hij zonder schade gewoon door kon.

De snelste tijd moest hij door het onfortuinlijke incident even aan Leclerc laten, maar met nog ruim vijf minuten te gaan was er in Q3 nog van alles mogelijk. Dat liet hij de volgende ronde wel zien, want met 1.42,996 was hij toen opeens weer sneller dan Leclerc.

Het bleef vervolgens spannend tot het einde, nadat Verstappen met 1.41,055 zijn tijd nog wat had aangescherpt. Aan de snelheid van Verstappen in zijn ’RB18’ lag het dus niet, maar met een gele vlag nadat ook Leclerc spinde had hij wel wat pech. Doordat hij in de laatste ronde even van het gas af moest, dook Carlos Sainz bij het sluiten van de markt met 1.40,983 nét onder de tijd van zijn Nederlandse concurrent, waardoor de dit seizoen regelmatig worstelende Spanjaard flink zijn gram wist te halen.