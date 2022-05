Premium Het beste van De Telegraaf

Nienke Brinkman, marathontopper in de bergen: ’Omhoog lopen is een soort krachttraining’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Nienke Brinkman is sinds vijf weken de snelste Nederlandse vrouw ooit op de marathon en droomt van deelname aan de Olympische Spelen in 2024. Ⓒ Lars Gebraad

Ze is sinds vijf weken de snelste Nederlandse ooit op de marathon en droomt van de Olympische Spelen in Parijs (2024). Toch draait het leven van Nienke Brinkman om veel meer dan alleen wegmarathons. Ze bestudeert bevingen op Mars en doet ook graag mee aan zogenoemde trails, loodzware hardloopwedstrijden door de bergen. Zondag loopt ze in het Spaanse Baskenland de Zegama-Aizkorri, een race over ruim 42 kilometer met 2736 meter hoogteverschil. Is dat niet wat te veel van het goede?