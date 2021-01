Organisatie bevestigt: seizoensstart Formule 1 in Australië op losse schroeven

De Formule 1-leiding heeft voor 2021 een recordaantal van 23 Grand Prixs op de rol staan. De seizoensopener op Melbourne staat op 21 maart geprogrammeerd. Onder meer motorsport.com meldde echter dat die race later in januari naar verwachting definitief wordt uitgesteld.

„De gesprekken tussen de organisatie, de overheid en de Formule 1 over de kalender voor 2021 zijn gaande”, zei een woordvoerder van de staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is. „De overheid legt prioriteit bij de volksgezondheid, maar wil ook onze topsportkalender beschermen.” De organisatie van de GP van Australië bevestigt dat de datum 21 maart onzeker is. „In de komende weken valt daar een beslissing over.”

Strikte (reis)restricties

In Australië gelden strikte (reis)restricties vanwege het coronavirus. De werkzaamheden om het stratencircuit in Melbourne tijdig klaar te maken zouden deze maand moeten starten. Het grandslamtoernooi Australian Open gaat vooralsnog wel door, van 8 tot en met 21 februari. Tennissers moeten daarvoor echter twee weken in quarantaine.

De Formule 1 hanteerde vorig jaar strikte regels, waardoor er alsnog zeventien Grand Prixs werden georganiseerd. De laatste week in Abu Dhabi werd er een zogeheten biosfeer gecreëerd. Alle pakweg 1300 betrokkenen zaten samen in een geïsoleerd gebied rondom het Yas Marina Circuit, vanwege de eveneens strenge regels in Abu Dhabi. In veel andere gebieden is dat logistiek moeilijker te organiseren.

Mocht de race in Melbourne definitief worden uitgesteld naar een latere datum, dan lijkt de Grand Prix van Bahrein op 28 maart de seizoensopener te worden. Voor de (nu nog) vierde race van het seizoen, eind april, moet de plaats van bestemming ook nog worden ingevuld.