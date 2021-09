Lionel Messi als Muurligger: ’Dit kan toch niet? Hij accepteert het ook nog!’

Voetbal

Foto: opmerkelijk: Messi is muurligger bij PSG

Voor Lionel Messi was zijn 121e treffer in de Champions League extra speciaal. Het was zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club Paris Saint-Germain, dat in eigen stadion met 2-0 won van Manchester City. De Argentijnse sterspeler knalde in de 74e minuut fraai raak na een combinatie met Kylian Mbapp...