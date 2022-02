Van Dinamo Kiev gehuurde NEC’er Duelund: ’Het is zó onwezenlijk’

Voetbal

Yéremi Pino (19) maakt indruk en scoort er vier voor winnend Villarreal

Villarreal-middenvelder Yéremi Pino heeft in de met 5-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Espanyol vier keer gescoord. De 19-jarige Spanjaard maakte zijn eerste drie doelpunten in de eerste helft en zijn vierde na 53 minuten. Daarmee is Pino de eerste speler in de Spaanse competitie in ruim twee jaar di...