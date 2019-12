Arsenal zakt steeds verder weg

Pierre-Emerick Aubameyang opende in de 13e minuut de score. De aanvoerder van Arsenal kon de bal vrij inkoppen, nadat Calum Chambers een hoekschop van Mesut Özil had doorgekopt. De spits uit Gabon vierde zijn dertiende doelpunt van dit seizoen. Arsenal verzuimde om de voorsprong te vergroten in de eerste helft. Zo liet Alexandre Lacazette na om een prachtige aanval te bekronen met de 2-0.

Chelsea nam na rust het initiatief over, maar had wel een blunder van doelman Bernd Leno nodig om langszij te komen. De Duitser ging in de 83e minuut onder een indraaiende vrije trap van Mason Mount door, waarna Jorginho de bal in het lege doel kon tikken. Jorginho was enkele minuten daarvoor ontsnapt aan zijn tweede gele kaart. De Braziliaan hield met geel op zak een tegenstander vast, maar scheidsrechter Craig Pawson bestrafte juist de protesterende Lacazette in plaats van Jorginho.

In de 87e minuut bezorgde Tammy Abraham de blauwe brigade de winst. De spits rondde een snelle uitbraak, samen met Willian, af met een schot door de benen van Leno. Het betekende voor de 22-jarige spits zijn twaalfde doelpunt dit seizoen. Chelsea verstevigde de vierde plaats in de Premier League, Arsenal bleef op de twaalfde plek staan. De ’Gunners’ hebben al zes thuiswedstrijden op rij in de competitie niet gewonnen. De laatste drie gingen zelfs allemaal verloren.

