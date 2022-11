Premium Het beste van De Telegraaf

’Je moet nooit wanhopen’ Teruggekeerde Memphis Depay laat zich direct gelden bij Oranje

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Memphis Depay springt atletisch over de uitkomende Oranje-doelman Remko Pasveer heen op de training. Ⓒ FOTO Getty Images

ZEIST - Dé grote troef van Oranje voor het WK, topscorer Memphis Depay, kent een kwakkelseizoen en kwam nog maar nauwelijks in actie voor zijn club FC Barcelona. De afgelopen maanden herstelde hij van de hamstringblessure die hij in Polen met Oranje had opgelopen. Die herstelperiode duurde extra lang door een terugslag, onthulde Memphis na de eerste training van de korte WK-aanloop, waar hij overtuigend voor de dag kwam. „Ik was bijna ready om met de groep te gaan trainen en toen kreeg ik weer last van de hamstring.”