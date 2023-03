Twee keer de snelste: perfect weekeinde in aantocht voor Max Verstappen?

Verstappen noteerde in de tweede training een tijd van 1.29,603 en was daarmee ruim twee tienden sneller dan Aston Martin-coureur Fernando Alonso. Eerder op dag was de Limburger al bijna een halve seconde sneller dan de ervaren Spanjaard. Sergio Pérez, die vorig jaar vanaf pole startte, werd derde. De Mexicaan gaf drie tienden toe.

Natuurlijk gaat het op een vrijdag niet om de knikkers, maar het feit dat de race net als de tweede training om 18.00 uur start en dus in vergelijkbare omstandigheden wordt afgewerkt, moet Verstappen hoop geven dat hij zondag voor het tweede jaar op een rij kan winnen op het Jeddah Corniche Circuit.

Longruns

Waar het verschil tussen Verstappen en de rest over één ronde vrijdag relatief groot was, was het gat in de longruns bij tijd en wijle vergelijkbaar en was Pérez in het slot op de medium-band zelfs nog de allersnelste.

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz (beiden dit weekeinde met een nieuwe motor) vielen met een negende en tiende plaats – net als eerder op de dag –tegen, maar met name de Spanjaard reed tijdens de racesimulatie een tijdje lang een tempo waarmee hij Verstappen prima zou kunnen bijbenen. Daar heeft hij echter weinig aan, als hij zondag vanaf plek tien start.

Perfectionistische Max Verstappen

,,Het was een positieve dag voor mij. Allebei de sessies verliepen redelijk vlot en zonder problemen. De balans van de auto is vrij goed, al zijn er altijd dingen die beter kunnen. Dat gaan we analyseren. De longruns zagen er prima uit, maar moeten nog iets beter”, aldus de perfectionistische Verstappen, die inmiddels weer aan de betere hand is nadat hij vanwege buikgriep een dag later dan gepland arriveerde in Jeddah. ,,Ik ben behoorlijk ziek geweest en heb veel op bed gelegen, maar inmiddels voel ik me weer behoorlijk goed.”

Nyck de Vries (L) met de Brit George Russell van Mercedes achter zich. Ⓒ EPA

Nyck de Vries

Nyck de Vries kwam niet verder dan een zeventiende plaats: 1.30,932. De Nederlander was zo’n anderhalve tiende langzamer dan teamgenoot Yuki Tsunoda, die een dertiende tijd noteerde. Bekijk onderaan dit bericht de volledige uitslag.

De Vries kreeg twintig minuten voor het einde van de sessie nog een zwart-witte vlag te zien. De Nederlander kwam bij het binnenrijden van de pitstraat met zijn AlphaTauri-auto gedeeltelijk over de witte lijn, iets wat niet is toegestaan.

Programma

Zaterdag 18 maart

14.30 uur: derde vrije training

18.00 uur: kwalificatie

Zondag 19 maart