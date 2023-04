Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik dacht dat VAR bedoeld was voor fouten die ’clear and obvious’ zijn’ Onbegrip over VAR groot bij FC Utrecht: ’Kijk eens, zie je dat?!’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Sean Klaiber klaagt bij arbiter Richard Martens. Ⓒ ANP Pro Shots

UTRECHT - De meest veelbesproken man van de middag bij FC Utrecht-FC Volendam (0-0) was helemaal niet aanwezig in de goed gevulde Galgenwaard. Nederlands toparbiter Danny Makkelie zat als VAR achter de beeldschermen in Zeist en liet zich flink gelden. Bij twee goals van FC Utrecht kwam Makkelie op de lijn en in beide gevallen leidde dat tot het afkeuren van de doelpunten. En zo werd het een frustrerende middag voor spelers, trainers en supporters van FC Utrecht, die in totaal zelfs drie keer vergeefs juichten om de openingsgoal, want voor de beide bediscussieerde situaties werd ook een doelpunt van Nick Viergever vanwege buitenspel afgekeurd.