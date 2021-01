Peter R. de Vries denkt dat zaak-Promes verkeerd uitpakt voor Ajax

Premium Wielrennen

Aart Vierhouten heeft zin in Afrikaans avontuur bij Team Qhubeka-Assos

Met Aart Vierhouten (50) heeft Team Qhubeka-Assos in elk geval een eigenzinnige, uitgesproken ploegleider in huis gehaald die niet op zijn mondje is gevallen. „We gaan lekker de strijd aan met de rest van de wereld”, belooft de oud-professional van Rabobank, Lotto-Domo, Skil-Shimano en Vacansoleil.