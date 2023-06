Helmut Marko opnieuw kritisch op Nyck de Vries: ’Lijkt erop dat Christian Horner gelijk had’

Marko (80) is de eindverantwoordelijke binnen Red Bull en zusterteam AlphaTauri als het gaat om de coureursbezetting. Na de races in Baku en Miami was de Oostenrijker al kritisch over de prestaties van De Vries, maar de laatste weken toonde hij zich in de publiciteit juist weer positiever over de Nederlandse coureur.

In de Inside Line F1 Podcast dropt Marko toch weer een bommetje als het gaat over De Vries. Als hij stelt dat hij en Red Bull-teambaas Christian Horner het soms niet met elkaar eens zijn, krijgt Marko de vraag voorgelegd wat de laatste keer was de twee niet dezelfde mening hadden als het ging over een coureur in het Red Bull-programma. „De laatste keer was denk ik Nyck de Vries”, aldus Marko. „En op dit moment lijkt het erop dat hij (Horner, red.) gelijk had… Het ging natuurlijk om AlphaTauri en niet om Red Bull, maar aangezien we één familie zijn vroeg ik hem wel om zijn mening. En hij was geen groot fan van Nyck de Vries.”

Pierre Gasly

Marko koos voor De Vries als opvolger van de naar Alpine vertrokken Pierre Gasly. Nadat De Vries bij Williams in Monza een race inviel voor Alex Albon, en in de punten eindigde, ging het snel. Marko stelt ook dat AlphaTauri-teambaas Franz Tost graag Mick Schumacher in zijn team wilde, maar dat De Vries beter in de filosofie van het juniorenteam van Red Bull paste.

Daniel Ricciardo

Ondertussen blijft de naam van Daniel Ricciardo de wereld in geslingerd worden als mogelijke opvolger van De Vries bij het zusterteam. Ricciardo is op dit moment derde rijder bij Red Bull Racing en legt binnenkort voor dat team een bandentest af op Silverstone.