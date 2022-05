Vermakelijke Friese derby eindigt na knotsgekke slotfase in gelijkspel

Een dag voor de altijd beladen derby lieten de supporters zien uit te kijken naar het duel. Zaterdag trainden beide ploegen onder grote belangstelling van de eigen aanhang. Met vuurwerk en gezang hoopten zij de spelers een extra stimulans te geven. Ook zondag zorgden de fans vanaf het eerste fluitsignaal voor een heerlijke sfeer in het uitverkochte Abe Lenstra Stadion.

De thuisploeg kende een droomstart, want binnen drie minuten mocht Heerenveen juichen na een heerlijke goal van Anas Tahiri. Hij schoot de voorzet van Thom Haye knap tegen de touwen: 1-0. Toch kon Heerenveen niet lang genieten van de voorsprong, want Roberts Uldrikis maakte tien minuten later met het hoofd alweer gelijk: 1-1. De supporters werden getrakteerd op een heerlijke openingsfase.

Levendig duel

Even dacht Heerenveen aan een nieuwe voorsprong, maar door de tweede goal ging een streep wegens buitenspel. Toch mocht de thuisploeg niet veel later alsnog juichen. Sydney van Hooijdonk zorgde uit een vrije trap van Haye voor de nieuwe voorsprong: 2-0. Na de goal moest de thuisploeg wel een tegenvaller verwerken. Nick Bakker kwam ongelukkig terecht, probeerde het nog wel even, maar moest zich toch laten vervangen.

In de tweede helft was Cambuur de bovenliggende partij en met nog ruim twintig minuten te gaan, kwamen de bezoekers voor de tweede keer zondagmiddag langszij. Na een onhandige tackle van Joost van Aken ging Issa Kallon naar de grond. Bas Nijhuis wuifde het aanvankelijk weg, maar de scheidsrechter werd door de VAR naar het scherm geroepen en besloot dat de bal alsnog op de stip ging. Maulun faalde niet: 2-2.

Knotsgekke slotfase

In het restant van het duel drong Heerenveen steeds meer aan, maar een grote kans in de slotfase was niet aan de thuisploeg besteed. Aan de andere kant dacht Mitchel Paulissen zich tot held van de middag te kronen. Met nog één minuut op de klok tekende hij voor de 2-3.

Er werd nog niet afgefloten en Heerenveen besloot om nog een keer gas te geven. En met succes. Na een bizarre slotfase tekende Van Aken voor de eindstand: 3-3. Door het gelijkspel blijft het onderlinge verschil tussen de clubs één punt, in het voordeel van Heerenveen.

