Jong Oranje sleept zege in slotfase binnen

Myron Boadu neemt de tweede Jong Oranje-goal voor zijn rekening. Ⓒ BSR Agency

ALMERE - Jong Oranje is in de EK-kwalificatie ontsnapt aan de eerste averij. De ploeg leek in de zesde groepswedstrijd tegen Noorwegen in Almere niet verder te komen dan 0-0, maar in de 82e minuut opende Noa Lang alsnog van dichtbij de score. Daarna schoot de Noorse invaller Aron Dønnum eerst nog op de paal voordat Myron Boadu het duel in de extra tijd besliste: 2-0.