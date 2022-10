Depay ook niet met Barcelona mee naar Tsjechië

Xavi gaf vorige week aan dat hij positief is over het herstel van Depay en dat hij hoopte hem deze week te kunnen selecteren. De uitwedstrijd tegen Viktoria Pilsen komt echter nog te vroeg. Mogelijk is de aanvaller er zaterdag in het thuisduel met Almería wel bij.

Depay raakte in september geblesseerd tijdens de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen. De aanvaller is door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorlopige selectie voor het WK in Qatar. Van Gaal maakt op 11 november zijn definitieve selectie bekend voor het toernooi dat op 20 november van start gaat.

Lewandowski

De 34-jarige Lewandowski miste nog geen wedstrijd voor Barcelona sinds hij afgelopen zomer overkwam van Bayern München. De spits maakte vijf treffers in vijf Champions League-wedstrijden en scoorde dertien keer in twaalf competitieduels.

Barcelona weet met alleen de wedstrijd tegen Viktoria Pilsen nog te gaan al dat het na de winter verder moet in de Europa League. De ploeg staat derde in de groep met 4 punten, de Tsjechische club staat puntloos onderaan.