Sport Kort: Championship-club Barnsley ziet ’oneerlijke’ herstart niet zitten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Engelse club Barnsley: ’Afmaken competitie is oneerlijk’

08.50 uur: De Engelse voetbalclub Barnsley, uitkomend in de tweede profdivisie (Championship), ziet alleen maar sportieve en financiële nadelen aan de hervatting van de competitie. „Als we het seizoen afmaken, zal dat zijn met een gebrek aan sportieve integriteit”, schreef de club aan de overkoepelende English Football League (EFL).

De tweede divisie wil op 20 juni een herstart maken, mits alle clubs voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen die gelden tijdens de coronacrisis. Er zijn nog 108 wedstrijden te spelen. Barnsley staat laatste in de stand.

„Sommige clubs hebben een onevenwichtige selectie vanwege het beëindigen van spelerscontracten, andere clubs missen het thuisvoordeel omdat er geen publiek in de stadions zit, terwijl de tegenstander eerder in het seizoen wel dat thuisvoordeel had. Vooral bij rivaliserende clubs speelt dit een grote rol en het betekent ook nog eens flink inkomstenverlies”, aldus Barnsley.

De club vreest uiteraard voor degradatie. „De clubs die onterecht en onrechtmatig naar een lagere divisie degraderen, zullen met nog meer financiële onzekerheden worden geconfronteerd en mogelijk omvallen.”