Sport Kort: Ook in Bulgaarse voetbalcompetitie fans weer welkom

Voetbal: Everton-verdediger Mina mist herstart Premier League

20.25 uur Everton-verdediger Yerry Mina moet de herstart van de Premier League aan zich voorbij laten gaan. De verdediger uit Colombia heeft op de training een spierblessure opgelopen. Hij staat volgens de club uit Liverpool "enkele weken langs de kant".

De 25-jarige Mina, die nog kortstondig voor FC Barcelona uitkwam, speelde dit seizoen al 25 competitiewedstrijden. Daarin was hij tweemaal trefzeker.

Everton is de nummer 12 van de Premier League, die op 17 juni hervat wordt.

Voetbal: Ook in Bulgaarse competitie zijn fans weer welkom

20:10 uur: In navolging van onder meer Hongarije, Rusland en Polen zijn ook in de Bulgaarse voetbalcompetitie weer fans welkom in het stadion. Vanaf vrijdag, als het seizoen na de coronapauze met een ingekort speelschema wordt hervat, mogen de clubs maximaal 30 procent van de bezoekerscapaciteit op hun complex gebruiken.

Aanvankelijk had de Bulgaarse regering bepaald dat de herstart van de profcompetitie achter gesloten deuren moest plaatsvinden. Dat leidde echter tot veel kritiek vanuit de Bulgaarse voetbalwereld, vooral van vele supportersclubs. Die waren van mening dat het onder strikte voorwaarden wel degelijk mogelijk zou moeten zijn om toeschouwers bij de wedstrijden toe te laten, zonder daarmee de volksgezondheid in gevaar te brengen. De regering gaf uiteindelijk toch toestemming.

Het officiële aantal doden door het coronavirus stond dinsdag in Bulgarije op 144. Dat is relatief zeer laag voor Europese begrippen.

Hockey: Opwaardering voor dubbel EK hockey

18.49 uur: De internationale hockeyfederatie FIH heeft de regels voor de WK-kwalificatie aangepast. Bij het dubbele EK volgend jaar zomer in Amstelveen zijn zowel bij de mannen als vrouwen vier WK-tickets te verdienen. In de oude opzet zouden alleen de kampioenen zich rechtstreeks plaatsen voor de twee WK’s.

Door de verplaatsing van de Olympische Spelen van Tokio 2020 naar volgend jaar zomer is er minder ruimte op de internationale hockeykalender voor het spelen van WK-kwalificatiewedstrijden. De FIH besloot daarom om onder meer het gecombineerde EK in Nederland op te waarderen.

Het WK voor vrouwen vindt in de zomer van 2022 plaats in Spanje en Nederland. De twee gastlanden zijn al zeker van deelname. Het WK voor mannen wordt in januari 2023 in India afgewerkt.

Motorsport: Carlo Ubbiali (90) overleden

18.24 uur: De Italiaan Carlo Ubbiali is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de MotoGP. Hij domineerde in de jaren vijftig van de vorige eeuw in de wereldkampioenschappen in de 125cc en 250cc. In totaal boekte Ubbiali negen wereldtitels (drie in de 250cc en zes in de 125cc) en hij schreef 39 Grand Prix-overwinningen op zijn naam. Hij was in zijn carrière ook snel op het TT Circuit in Assen. Daar boekte hij zeven zeges en vele podiumplaatsen.

Voetbal: Bayern heeft Thiago terug

17.03 uur: Bayern München kan in de resterende weken van het seizoen weer beschikken over Thiago Alcantara. De Spaanse middenvelder heeft de groepstraining hervat, nadat hij vanwege een spierblessure de afgelopen drie wedstrijden moest missen.

Lucas Hernandez, die zich tegen Fortuna Düsseldorf in de rust moest laten wisselen, trainde individueel. Ook de langdurig geblesseerde Niklas Süle en Philippe Coutinho sloegen de groepstraining over.

Voetbal: ADO trekt De Boer aan

17.00 uur: ADO Den Haag heeft middenvelder Kees de Boer (20) aangetrokken. Hij heeft een contract voor twee jaar ondertekend. De voormalige jeugdspeler van FC Volendam en Ajax is afkomstig van Swansea City, waar hij sinds 2017 actief was. Vorig seizoen was hij bij de club uit Wales een vaste kracht in het elftal onder 23 jaar.

Martin Jol, sinds kort hoofd ’Technisch Hart’ bij ADO Den Haag, reageert opgetogen op de komst van De Boer. „Hij is een jongen waar nog veel rek in zit”, aldus Jol. „Er kan een mooie voetbaltoekomst voor hem weggelegd zijn, zeker als hij nog een paar specifieke elementen weet toe te voegen aan zijn spel.”

Wielrennen: Deceuninck belegt eerste trainingskamp in België

12.25 uur: De Belgische wielerploeg Deceuninck - Quick-Step durft het aan om een trainingskamp te beleggen in de Vlaamse Ardennen. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het WorldTourteam de renners samenbrengt. Het kamp begint op 15 juni en bestaat uit drie dagen trainen.

De renners zullen niet in een hotel zitten, maar in een groot huis worden ondergebracht om zodoende zo min mogelijk contact met anderen te hebben. Het voornemen is alle renners en stafleden voorafgaand te testen op het coronavirus. „Het is meer dat we de groep samen hebben en weer eens met elkaar te fietsen. Het accent ligt niet op heel gestructureerde trainingssessies”, zegt hoofdcoach Koen Pilgrim van de ploeg met toprijders als Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Bob Jungels en de Nederlander Fabio Jakobsen.

Het wielerseizoen in de WorldTour begint weer op 2 augustus met de Strade Bianche. De renners van Deceuninck zullen vooral routes verkennen van de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem, die pas in oktober op de herziene kalender staan. „We zouden ook graag naar Roubaix gaan, maar dan moeten we de grens over en dat kan ingewikkeld zijn.”

Voetbal: Rogier Meijer aan de slag als trainer bij NEC

12.19 uur: Roger Meijer begint bij NEC aan zijn eerste klus als zelfstandig hoofdtrainer. De 38-jarige Meijer ondertekent bij de eerstedivisieclub uit Nijmegen een contract voor één jaar, met een optie op nog een seizoen. De oud-profvoetballer van De Graafschap krijgt Ron de Groot naast zich als assistent.

Meijer werkt al enkele jaren bij NEC, eerst bij de jeugd en sinds vorig jaar als lid van de technische staf bij het eerste elftal. Afgelopen seizoen vormde Meijer een driemanschap met Adrie Bogers en François Gesthuizen. NEC stond op de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie toen het seizoen als gevolg van de coronacrisis werd afgebroken.

Bogers en Gesthuizen gaan nu weg bij NEC, Meijer wordt in z’n eentje de hoofdverantwoordelijke. Clubicoon De Groot komt over van Jong NEC om Meijer te assisteren. „We willen de weg omhoog inzetten met elkaar en een NEC gaan laten zien waar iedereen trots op is én graag naar kijkt”, aldus Meijer, die nog niet in bezit is van het hoogste trainersdiploma. Hij kon net als onder anderen Dirk Kuijt en Kevin Hofland de cursus UEFA Pro niet afronden vanwege de coronacrisis, maar de KNVB heeft hem dispensatie gegeven.

Voetbal: Trainer Hasenhüttl langer bij Southampton

12.11 uur: Trainer Ralph Hasenhüttl heeft zijn contract bij de Engelse voetbalclub Southampton verlengd tot de zomer van 2024. De 52-jarige Oostenrijker werkt sinds eind 2018 bij de ’Saints’. Hasenhüttl wist de ploeg vorig seizoen als opvolger van de ontslagen Mark Hughes uit de degradatiezone te leiden.

Southampton eindigde op de zestiende plaats, nu staat de ploeg van Hasenhüttl op plek veertien in de Premier League. De afstand met de degradatiezone bedraagt zeven punten.

„Dit was een eenvoudige beslissing voor mij”, zegt Hasenhüttl over het verlengen van zijn contract, dat tot medio 2021 liep. De Oostenrijkse oud-international werkte als trainer eerder in Duitsland, onder meer bij RB Leipzig.

Wesley Hoedt belandde onder Hasenhüttl al snel op een zijspoor bij Southampton. De Noord-Hollandse verdediger, die nog tot medio 2022 onder contract staat, werd uitgeleend aan Celta de Vigo en Antwerp.

Voetbal: Engelse club Barnsley: ’Afmaken competitie is oneerlijk’

08.50 uur: De Engelse voetbalclub Barnsley, uitkomend in de tweede profdivisie (Championship), ziet alleen maar sportieve en financiële nadelen aan de hervatting van de competitie. „Als we het seizoen afmaken, zal dat zijn met een gebrek aan sportieve integriteit”, schreef de club aan de overkoepelende English Football League (EFL).

De tweede divisie wil op 20 juni een herstart maken, mits alle clubs voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen die gelden tijdens de coronacrisis. Er zijn nog 108 wedstrijden te spelen. Barnsley staat laatste in de stand.

„Sommige clubs hebben een onevenwichtige selectie vanwege het beëindigen van spelerscontracten, andere clubs missen het thuisvoordeel omdat er geen publiek in de stadions zit, terwijl de tegenstander eerder in het seizoen wel dat thuisvoordeel had. Vooral bij rivaliserende clubs speelt dit een grote rol en het betekent ook nog eens flink inkomstenverlies”, aldus Barnsley.

De club vreest uiteraard voor degradatie. „De clubs die onterecht en onrechtmatig naar een lagere divisie degraderen, zullen met nog meer financiële onzekerheden worden geconfronteerd en mogelijk omvallen.”