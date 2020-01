Giovanni van Bronckhorst vast in China vanwege coronavirus

Giovanni van Bronckhorst (r.) en zijn assistent Jean-Paul van Gastel moeten voorlopig blijven trainen in het Chinese Guangzhou. Ⓒ Foto De Telegraaf

De uitbraak van het coronavirus heeft steeds meer gevolgen voor de sportwereld. Zeven trainers van Ajax die in China werkzaam zijn en voor vakantie even in Nederland waren, kunnen niet terug naar hun club. Tegelijkertijd kunnen de in China verblijvende ex-Feyenoorders Giovanni van Bronckhorst, Jean-Paul van Gastel en Arno Philips niet weg uit het land.