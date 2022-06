Telefoontje Brands trok Van Nistelrooy over de streep bij PSV

In eerste instantie had Van Nistelrooy nog ’nee’ gezegd tegen Toon Gerbrands. ,,Je bent net begonnen als trainer en zo sta je er op dat moment dan in. Dan verandert er wat in de organisatie met de komst van Brands. Een nieuw project. En dat kwam als een duveltje uit een doosje. Toen zijn de kaarten anders komen te liggen. Ik voelde dat ik onderdeel wilde uitmaken van deze nieuwe start. En ik heb het idee dat dat is gebeurd”, zo vertelt hij op de persconferentie.

Om te vervolgen: ,,Met een andere directeur weet je dat er een nieuwe koers gevaren zal worden. Het is nu niet ondersteboven gezet, maar wel met andere accenten. Ook met de rol naar mij toe. En daar wilde ik graag deel van uitmaken. Dat was het grote kantelpunt. En laat ik voorop stellen: niets dan goeds over Toon. Maar ik kreeg een telefoontje van Marcel. En toen zat ik daarna in de wachtstand. Ik hoopte er wel op.”

Hij zag vorig seizoen veel wedstrijden van PSV. Over een nieuwe speelstijl kon hij nog niet superveel zeggen, maar: ,,Er gaan wel dingen veranderen.”