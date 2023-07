Trainer Peter Bosz telt zijn zegeningen bij PSV: ’Nul teleurstelling’

De hand van Bosz was duidelijk zichtbaar in het duel met de nummer zestien van de Premier League van vorig seizoen. PSV domineerde het spel, wist door hoog druk te zetten de tegenstander grote delen van de wedstrijd vast te zetten op eigen helft en stond goed georganiseerd.

„Ik heb veel dingen teruggezien waar we op getraind hebben”, aldus Bosz. „We proberen hoog druk te zetten op het veld. Wat ik eerder nog niet zo goed vond, was dat als we de bal verloren, we die niet zo snel terug veroverden. Dat was nu wel het geval. Daar kijk ik altijd met plezier naar.”

Bekijk ook: Peter Bosz laat basiself hele wedstrijd staan bij oefenzege op Forest

Verademing

Bosz vindt dat zijn lessen snel zijn opgepakt. „Ik heb naar een volwassen ploeg zitten kijken, die vast was in balbezit en goed doordekte richting het middenveld als dat kon”, aldus de PSV-trainer, die positief terugkijkt op de voorbereiding. „De grootste verrassing is de manier waarop er hier wordt getraind. Dat is een verademing. Hard zonder te zeuren en te klagen op een manier waarvan ik zeg: ’Op deze manier kunnen we beter worden.’ Je wordt alleen maar beter als je dingen op honderd procent doet. Alles wat ze hier doen, doen ze op honderd procent. In balbezit kun je zien dat we goede spelers hebben. Zonder dat we daarop overdreven getraind hebben, spelen we een goed positiespel.”

Het sterke optreden is een opsteker voor Bosz richting de belangrijke wedstrijden die eraan zitten te komen. Vijf dagen na het duel met Feyenoord staat het eerste duel met Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League al op het programma.

Opvallende keuzes

Met het oog op de belangrijke wedstrijden zo vroeg in het seizoen zijn er wel opvallende keuzes gemaakt bij de opbouw van de selectie. Er is door PSV heel stevig geïnvesteerd voor maar liefst 25 miljoen euro, als de bonussen goed vallen voor de verkopende clubs. Maar dat hele bedrag is opgesoupeerd aan slechts twee spelers, de aanvallers Noa Lang en Ricardo Pepi, van wie laatstgenoemde tegen Nottingham Forest op de bank bleef, omdat Bosz de basisploeg de negentig minuten vol wilde laten maken.

Aanvallend is PSV er door de komst van Lang, die tegen Nottingham voor veel dreiging zorgde en het publiek op de banken kreeg, en Pepi sterker op geworden, maar op het middenveld en in de defensie is vooralsnog het tegendeel het geval.

Bekijk ook: Atalanta zware concurrent van PSV voor Charles De Ketelaere

Defensie

Allereerst is het gat dat Xavi Simons heeft achtergelaten enorm. De topscorer van het vorige seizoen was de beoogde spil van het nieuwe PSV-elftal van Bosz en zijn vertrek heeft een groot gat geslagen in de sportieve plannen.

Minstens zo opvallend is dat de selectie in defensief opzicht vooralsnog niet versterkt, maar verzwakt is door het vertrek van Jarrad Branthwaite en gaatjesdichter Erick Gutierrez, terwijl de verdedigende kwetsbaarheid van PSV de afgelopen seizoenen toch de achilleshiel was van dit team. Vorig seizoen incasseerde PSV 61 tegengoals in 52 wedstrijden, het seizoen ervoor 64 in 58 duels. Door het uitblijven van defensieve versterkingen komt het centraal achterin voorlopig neer op André Ramalho en Olivier Boscagli, spelers die in het verleden hebben laten zien zo hun kwetsbaarheden te kennen. Tegen Nottingham bleef het duo overigens kaarsrecht overeind, waarbij Boscagli aan de bal ook een sterke indruk maakte.

Nul teleurstelling

Bosz gaf na de wedstrijd tegen de Engelsen aan niet teleurgesteld te zijn over de slagvaardigheid van PSV, dat momenteel in de mogelijkheden wordt beperkt, omdat de verwachte uitgaande transfer van Ibrahim Sangaré nog geen gestalte heeft gekregen. De Ivoriaan staat al enige tijd in de belangstelling van Nottingham Forest, de tegenstander van zondagavond.

„Er is bij mij nul teleurstelling”, aldus Bosz. „Ik ben iedere dag in contact met Earnest (Stewart, red.) en weet precies hoe het ervoor staat en met wie we in gesprek zijn en wat de reden is waarom ze er nog niet zijn. Ik weet hoe de onderhandelingen lopen. We zijn nog op zoek naar een aantal posities en ik hoop dat die ook zo snel mogelijk komen. Maar ik weet ook waarom dat nog niet het geval is. Dan wacht ik liever wat langer, zodat we straks de juiste hebben, dan dat we te snel beslissingen nemen.”