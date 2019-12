Opschudding bij wielerdwerg Rwanda

Onder lichte dwang van het Rwandese Ministerie van Sport moesten Bayingana en zijn volledige directiecomité opstappen. Het nog lopende onderzoek zal aan het licht moeten brengen of de heren schuldig zijn.

Sowieso is dit nieuws geen goede zaak voor Rwanda en zijn kandidatuur om in 2025 het WK op de weg te organiseren. Overigens is Rwanda niet de enige kandidaat om in 2025 als eerste Afrikaanse land het WK te organiseren. Marokko heeft ook een kandidatuur ingediend.