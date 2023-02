Nyck de Vries ondanks te krap pak: ‘Ben er klaar voor’

Toen moest De Vries na zijn invalbeurt voor Alex Albon bij Williams uit de auto geholpen worden door monteurs, zo vermoeid was hij na de Italiaanse Grand Prix. ,,Ik moet het in Bahrein allemaal nog ervaren, maar door de bandendegradatie kan je niet te hard pushen. Ik denk dat Jeddah twee weken later een zwaardere wedstrijd gaat worden. Maar ik verwacht dat ik alsnog makkelijker uit de auto zal komen dan in Monza”, stelt De Vries, ruim een week voor de eerste Grand Prix in Bahrein.

Klein euvel

Het trainen heeft wel tot een klein euvel geleid, vertelt hij. ,,Ik heb een klein probleempje met mijn pak. Die heb ik aangehad bij alle fotoshoots en is daarna gewassen, maar het is wat gekrompen en ik pas er bijna niet meer in. Tijdens de testdagen gebruik ik één overall, zodat ik volgende week vier nieuwe pakken tot mijn beschikking heb. Fysiek voel ik me verder goed, ook de eerste echte test in de auto was wat dat betreft geslaagd.”

De Vries kreeg donderdag al de nodige complimenten van teambaas Franz Tost, die de druk direct ook wat opvoerde door te stellen dat wat hem betreft de Nederlander er direct moet staan. ,,Ik heb het geluk dat ik al wat ouder ben en ervaring heb opgedaan in andere kampioenschappen. Daardoor ben ik hopelijk een completere coureur. Ik voel dat ik er klaar voor ben. Druk is er altijd in deze wereld, want het draait om prestaties. Dat is inherent aan de sport en zo leef ik al jaren.”