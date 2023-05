Voormalig Vitesse-coach Letsch geeft Hertha BSC genadeklap in degradatiestrijd

Invaller Keven Schlotterbeck bezorgde Bochum, getraind door voormalig Vitesse-coach Thomas Letsch, in de 94e minuut een zeer belangrijk punt in de strijd tegen degradatie. Door het 1-1 gelijkspel is de zeventiende plek het hoogst haalbare geworden voor Hertha. De nummers 17 en 18 degraderen rechtstreeks, de nummer 16 moet play-offs spelen.

Bij Hertha staat oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius onder contract. Hij viel kort na de 1-0 van Lucas Tousart, een kopbal, in. Het leek een belangrijke goal, maar diep in blessuretijd kopte Schlotterbeck raak uit een corner, waarna het stil werd in het Olympia Stadion. Hertha speelde sinds 2013 weer in de Bundesliga. Tien jaar geleden werd promotie bewerkstelligd nadat de club ook in 2010 en 2012 was gedegradeerd.

Schalke 04, dat nog strijdt tegen degradatie, pakte thuis een punt tegen Eintracht Frankfurt. Het werd 2-2. Schalke staat nu zestiende, met een punt minder dan Bochum. Schalke 04 wacht in de laatste speelronde een uitduel met RB Leipzig. Bochum speelt thuis, tegen Bayer Leverkusen. Ook Stuttgart is nog niet zeker van lijfsbehoud. Die club heeft nog twee duels te spelen.

Bovenin deed Union Berlin slechte zaken in de strijd om een ticket voor de Champions League. Union verloor de uitwedstrijd tegen Hoffenheim met 4-2. Danilho Doekhi was trefzeker voor de bezoekers. RB Leipzig (60 punten), Union Berlin (59) en Freiburg (59) strijden om de overgebleven twee tickets voor de Champions League. Bayern München en Borussia Dortmund zijn al zeker van deelname en maken samen uit wie er kampioen wordt.

