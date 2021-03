Frank de Boer: ’Trainen op kunstgras vind ik niet nodig’

In de kwalificatiereeks voor het WK kan het doelsaldo doorslaggevend zijn of een land zich uiteindelijk wel of niet plaatst. Met de 2-0 overwinning van Oranje op de Letten was de bondscoach gezien de kansen daarom niet tevreden. „Uiteindelijk was die 2-0 tegen Letland geen goede uitslag, als je onze kansen ziet. We hadden met dat aantal kansen minimaal zeven goals moeten maken.”

De Boer is niet van plan om dinsdagavond met extra aanvallers aan de aftrap te verschijnen. Dat maakt het volgens hem niet automatisch makkelijker om ook meer te scoren. „De ruimtes worden dan nog kleiner. Het is onze bedoeling om de tegenstander te lokken. In het huidige voetbal moet je heel veel beweging hebben. Dat gaat vaak met combinaties, bewegende mensen er omheen.” De start in de jacht op de doelpuntenregen wordt volgens de coach cruciaal. „Als je snel de 0-1 en 0-2 maakt, dan ebt het geloof bij hen weg. Dan gaan de koppies hangen en krijg je zelf energie.”

Tegen Gibraltar speelt Oranje dinsdag op kunstgras, maar De Boer vindt het niet nodig daar eerst op te trainen. „Een dag nadat spelers op kunstgras hebben getraind, hebben ze vaak last. In mijn tijd bij Atlanta trainden we ook nooit op kunstgras, ook al speelden we onze thuiswedstrijden wel op kunstgras.”

De keuzeheer van Oranje is blij dat iedereen fit is, hoewel hij wel gelijk toegaf dat de spelers wat vermoeid zijn. „Maar dat is normaal”, aldus De Boer. Gibraltar speelde tot nu toe dertig EK- en WK-kwalificatiewedstrijden en won er geen een.

Teambelang

Frenkie de Jong denkt niet dat spelers het teambelang uit het oog verliezen in de jacht op doelpunten. „Als ik aanvaller zou zijn zou ik bij een wedstrijd tegen Gibraltar wel zoiets hebben van: ik kan mijn gemiddelde een beetje opkrikken en veel doelpunten maken. Het is goed om die honger te hebben, maar je moet het niet gaan forceren en te egoïstische beslissingen gaan nemen. Maar daar ben ik ook totaal niet bang voor in ons team”, aldus de speler van FC Barcelona.

De Jong, die maandag op de training met het Nederlands elftal veel afwerkvormen deed, maakte zelf tot dusverre één doelpunt voor Oranje, in de gewonnen uitwedstrijd (2-4) tegen Duitsland in de EK-kwalificatie in 2019. „Ik ben niet per se in een positie bij het Nederlands elftal dat ik doelpunten moet maken. Als iedereen maar voorin gaat lopen, worden de ruimtes juist kleiner en wordt het moeilijker om te scoren. Als we als team maar veel doelpunten maken. Natuurlijk vind ik het leuk zelf te scoren, maar dat is niet mijn doel voor morgen.”

Gibraltar zal vermoedelijk proberen het Nederlands elftal te ontregelen. De Jong: „Ze gaan misschien schoppen, maar we moeten ons niet ergeren. We moeten gewoon ons eigen spel spelen en proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken. Dan zien we wel hoeveel het wordt.”