Olympique Lyon dreigt met stappen na mislopen Europees ticket

Nadat de Franse regering dinsdag vanwege de coronacrisis besloot dat er tot september niet meer gevoetbald mag worden werd twee dagen later het seizoen in de Ligue 1 officieel afgesloten. Met Paris Saint-Germain als kampioen, terwijl Lyon, als nummer 7 in de stand, overal naast grijpt.

Lyon, waarvoor onder anderen Memphis Depay en Kenny Tete uitkomen, zou daarmee voor het eerst in meer dan twintig jaar geen Europees voetbal spelen. De club zegt „tientallen miljoenen euro’s” mis te lopen. Lyon had eerder voorgesteld het seizoen met play-offs te beëindigen en stelt dat er nu sprake is van „ongelijke kansen.”

Lyon vindt bovendien dat het vrouwenteam, net als PSG bij de mannen, tot kampioen moet worden uitgeroepen. Daarover is nog niet beslist. Bij Lyon speelt Oranje-international Shanice van de Sanden.

Amiens

Amiens, een van de twee clubs die degradeert uit de hoogste klasse van het Franse voetbal, gaat het besluit eerst nader bestuderen voordat het eventueel in beroep gaat. De LFP had te maken met clubs die 27, dan wel 28 duels hadden gespeeld en liet daar een rekenmodel op los dat resulteerde in een eindstand die net iets anders was dan de stand zoals die eruitzag op het moment dat de competitie werd stilgelegd. „Het is onrechtvaardig want Amiens heeft niet tot het eind kunnen knokken om degradatie te voorkomen”, zei voorzitter Bernard Joannin. „We willen graag uitleg en zullen zo nodig voor ons recht opkomen.”

Sportminister Roxana Maracineanu zei dat zich benadeeld voelende clubs het recht hebben actie te ondernemen. „Als ze naar de rechter willen, dan moeten ze dat doen”, zei ze bij RMC Sport. „Maar ik doe een beroep op ieders solidariteit en verantwoordelijkheid. Laat de wereld zien hoe je een verlies kunt opvangen.”