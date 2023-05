Bais stunt met prachtige ritzege in de Giro, geen spektakel klassementsmannen

Karel Vacek en Petilli eindigden respectievelijk als tweede en derde. Andreas Leknessund heeft de leiderstrui behouden. Remco Evenepoel en Primoz Roglic gaven elkaar vrijdag niets toe. Geen verschillen dus in het klassement na de slopende etappe.

Menig wielerliefhebber ging er vrijdagmiddag eens even goed voor zitten. Dankzij de slopende finale met een eindeloze slotklim van liefst 26,5 kilometer beloofde het de lastigste etappe tot nu toe te worden in deze Giro. Er vertrokken overigens minder mannen aan de start dan de bedoeling was. De Italianen Giovanni Aleotti en Nicola Conci verlieten na een positieve coronatest de Giro.

De klassementsrenners wisten dat ze vrijdag, met de kennis van 2018 in hun achterhoofd, serieus aan de bak konden en moesten opletten. Vijf jaar geelden pakte Simon Yates tijdens de verraderlijke slotklim 12 seconden op Tom Dumoulin en zelfs meer dan een minuut op Chris Froome.

Maar bij de klassementsrenners bleef vrijdag spektakel uit. Geen enkele ploeg leek het voortouw te willen nemen en dus hielden de favorieten hun kruid droog.

Vluchters

Vier mannen kregen al vroeg de ruimte van het peloton. Davide Bais, Henok Mulubrhan, Karel Vacek en Simone Petilli hadden met nog 100 kilometer voor de boeg zelfs ruim 12 minuten te pakken. In peloton leek lange tijd niemand zich druk te maken om de voorsprong. Er werd zeer roestig gekoerst.

Toch werd beetje bij beetje wel wat van de voorsprong van de drie koplopers (Mulubrhan was inmiddels ingerekend) afgesnoept. Ondertussen reed Petilli even virtueel in het roze. Bais was op zijn beurt op jacht naar het blauw. De Italiaan pakte een stuit aan bergpunten.

Peloton maakt aanstalten, maar komt te laat

Met nog dertig kilometer voor de boeg leek het peloton eindelijk aanstalten te gaan maken. De voorsprong van de vluchters liep iets terug, maar zij mochten nog altijd blijven hopen op succes. Er werd namelijk goed samengewerkt voorin. Het drietal hield dan ook stand. Bais mocht uiteindelijk juichen en een prachtige etappe-overwinning vieren.