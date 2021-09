Zlatan Ibrahimovic (39) wéér terug bij Zweeds elftal

Ibrahimovic miste afgelopen zomer het EK vanwege een knieblessure en raakte twee weken geleden bij zijn rentree bij AC Milan weer geblesseerd.

De Zweed luisterde tegen Lazio zijn terugkeer op met een doelpunt (2-0). Het bleef voorlopig echter bij een invalbeurt van een half uur, want de oud-Ajacied hield daar achillespeesklachten aan over en ontbreekt sindsdien weer in de selectie van Milan. Ibrahimovic miste het verloren duel met Liverpool in de Champions League (3-2) en drie competitiewedstrijden.

Deur zelf open gedaan

Toch heeft Andersson hem weer bij de nationale ploeg gehaald. „Ik hoop en geloof dat hij een bijdrage kan leveren”, zei de bondscoach. „Zlatan is een tijdje geblesseerd geweest, maar het herstel gaat goed. Het is de bedoeling dat hij er volgende week bij is als we bij elkaar komen.” Vleugelspits Jesper Karlsson van AZ zit ook bij de selectie. Karlsson droeg vijf keer het shirt van de nationale ploeg.

Ibrahimovic stopte na het EK 2016 als international. Met 62 doelpunten mag de spits zich al geruime tijd topscorer aller tijden van zijn land noemen. Eind vorig jaar opende Ibrahimovic zelf de deur naar een terugkeer in het Zweedse elftal door te zeggen dat hij de nationale ploeg miste. Andersson ging direct op gesprek in Milaan en haalde de aanvaller begin dit jaar terug bij de selectie. Met Ibrahimovic in de ploeg begon Zweden de WK-kwalificatie met twee zeges, maar de vedette moest vanwege een knieblessure het EK overslaan. Zonder de gelouterde spits bleef de ploeg van Andersson steken in de achtste finales.

Na het EK won Zweden in de WK-kwalificatie van Spanje, maar het verloor daarna van de Griekse ploeg van bondscoach John van ’t Schip. Spanje gaat in de groep aan kop met 13 punten uit zes duels, Zweden volgt met 9 punten uit vier wedstrijden. Griekenland heeft 6 punten.