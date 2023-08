Almere City vol bravoure naar Kuip: ’Als Fortuna het kan, kunnen wij het ook’

ALMERE - Een mooiere plek dan De Kuip om het eerste punt ooit in de Eredivisie te pakken, is niet denkbaar. John Bes (53), algemeen directeur van Almere City, droomt niet alleen van een stunt bij Feyenoord, maar gelooft er ook in. „Als Fortuna Sittard daar gelijk kan spelen, kunnen wij dat ook”, klinkt het met Almeerse (lees: Amsterdamse) bluf.

John Bes, algemeen directeur van Almere City: „Er is zo veel enthousiasme rondom de club en in de stad, waardoor we van alles tekort komen.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN