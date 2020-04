Flater Chinese zwembond rond geschorste Sun Yang

De drievoudig olympisch kampioen stond op een lijst van zwemmers die zich moesten melden voor een nationaal trainingskamp van april tot en met juni 2021. Daar zouden ze zich voorbereiden op de Olympische Spelen van Tokio, die nu in de zomer van 2021 worden gehouden.

De Chinese zwemfederatie bracht kort daarna een persverklaring naar buiten met de mededeling dat de naam van Sun Yang niet op de lijst thuishoorde, omdat hij „zijn schorsing nog uitdient.”

Het mondiale antidopingbureau WADA heeft ondanks die rectificatie contact gezocht met de Chinese zwembond. „We willen graag een uitleg over wat hier is gebeurd”, liet een woordvoerder weten aan Franse persbureau AFP.

Het internationaal Hof van Sportarbitrage CAS legde Sun Yang in februari een schorsing van acht jaar op wegens overtreding van de dopingregels. Hij weigerde in 2018 mee te werken aan een dopingcontrole omdat de controleurs zich volgens hem niet konden identificeren. Sun Yang kondigde kort na het vonnis aan dat hij in beroep zou gaan.