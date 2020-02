Max Verstappen mag nieuw circuit Zandvoort ’openen’

Max Verstappen mag het eerste rondje op het nieuwe circuit Zandvoort rijden. Ⓒ ANP

BARCELONA - Max Verstappen heeft zijn eerste, productieve testdag in Barcelona achter de rug. Ondertussen is woensdag 1500 kilometer verderop op het circuit van Zandvoort de laatste asfaltlaag neergelegd. Verstappen is de gegadigde om het vernieuwde Formule 1-circuit binnenkort te ’openen’.