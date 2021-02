Kaillie Humphries en Lolo Jones zorgen in alle opzichten voor historische bobsleetitel

Voor Humphries was het haar vierde wereldtitel, dat betekent dat ze nu zowel op de Olympische Spelen als de wereldkampioenschappen de beste bobsleester aller tijden is. Opmerkelijk is bovendien dat ze haar wereldtitels verdeelde over haar nationaliteiten. De eerste twee won ze als Canadees, terwijl ze de laatste twee jaar als Amerikaan werd gehuldigd.

Toch betekent het niet dat ze door al die titels al aan het winnen gewend is geraakt. „Het is een enorm opluchting”, zo sprak Humphries na afloop. „Dit was een gigantische teamprestatie. Om dan de finish over te komen, die ’1’ achter je naam te zien en te weten dat alles volgens plan is gelopen, is geweldig. Je wordt overladen door een enorme golf aan blijdschap.”

Waar het verhaal van Humphries er een van de succesrijkste is, is dat van Jones er een van de opmerkelijkste. Jones won in 2008 en 2010 goud op het wereldkampioenschap atletiek op het onderdeel 60 meter hordelopen. Het zijn twee takken van sport die ze al geruime tijd heeft weten te combineren.

Zo won Jones acht jaar geleden ook al goud op het WK bobslee met gemixte teams. Nu heeft ze ook haar tweede wereldtitel te pakken in het bobslee, een unieke dubbel. Al zal deze gouden plak beter voelen, aangezien ze in 2013 slechts op een van de vier runs in actie hoefde te komen. „Ik had niet verwacht dat ik emotioneel zou worden”, reageerde ze na afloop. „Ik weet niet zeker of het de sneeuw was, toen we beneden kwamen of dat ik huilde. Maar nee, ik denk dat ik huilde.”