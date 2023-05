Kyrgios houdt blessure over aan ’Tesla-gate’ en moet Roland Garros daardoor missen

Enkele weken geleden werd de Tesla gestolen in Canberra, de woonplaats van Kyrgios. ’s Ochtends om 08.30 uur bedreigde een man de moeder van Kyrgios. Terwijl hij haar onder schot hield, maande hij haar om de sleutels van de Tesla van haar bekende zoon te overhandigen, en stoof hij ermee weg.

Tracking-systeem

Moeder Kyrgios sloeg direct alarm bij haar zoon, die meteen in actie kwam. Hij seinde de politie niet alleen in, maar nam ook actief deel aan de ’operatie’ om de auto weer in zijn bezit te krijgen. Zo stelde hij via een app het tracking-systeem in werking, zodat de politie precies wist waar de wagen zich bevond, en stelde hij een maximumsnelheid in van 80 kilometer per uur. Met succes, want de dief werd ongeveer een halfuur later gepakt.

„Maar in alle heisa en de adrenaline van de ’carjacking’, liep hij een scheurtje op in zijn linkervoet. We weten zelfs niet eens hoe dat precies is gebeurd”, zei zijn manager Daniel Horsfall tegen de Australische krant Canberra Times. Volgens Horsfall is het een vervelende blessure aan de onderkant van zijn voet, zodanig dat hij kan niet ’glijden’ op de gravelondergrond.

Nick Kyrgios met zijn Tesla Ⓒ Screenshot

Horsfall zegt dat Kyrgios heeft geprobeerd om zich klaar te stomen voor Roland Garros, maar de wond niet voldoende geheeld is. De Australische toptennisser moest ook al in extremis afzeggen voor de Australian Open, toen met een knieblessure. Het positieve voor Kyrgios in deze woelige periode is dat hij zijn Tesla wel weer in bezit heeft.