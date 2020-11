Voetbalwereld rouwt om overlijden Diego Maradona

De op leeftijd gekomen voormalig Braziliaanse wereldster Pelé heeft aangeslagen gereageerd op de dood van Diego Maradona. „Ik ben verdrietig dat ik op deze manier mijn vriend ben verloren”, aldus de oud-voetballer die meerdere keren wereldkampioen werd met zijn land.

„Moge God de familie en naasten van Diego bijstaan”, vervolgde Pelé, nog niet zo gek lang geleden 80 jaar geworden. „Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Het is triest. Ik hoop dat Diego en ik straks in de hemel samen een balletje kunnen trappen.”

Maradona werd enkele weken geleden 60 en Pelé stuurde hem een kaartje. „Ik hoop dat je reis nog lang is en dat ik vaak je lach nog mag zien. Dan lach ik ook.” Toen Pelé 80 werd noemde Maradona hem ’de koning’.

Pelé was van een oudere generatie dan Maradona, hij kwam ook minder in opspraak. Internationaal wordt hij, en ook Johan Cruijff, gezien als een van de weinige spelers die wellicht gelijkwaardig of misschien wel beter dan Maradona zijn geweest.

"Heel trieste dag voor alle Argentijnen en het voetbal"

Zesvoudig wereldvoetballer Lionel Messi, die vaak als opvolger wordt gezien van zijn onnavolgbare landgenoot, plaatste na het overlijden van zijn idool op Instagram twee foto’s waarop hij met de oud-bondscoach van Argentinië staat afgebeeld. „Dit is een heel trieste dag voor alle Argentijnen en voor het voetbal”, gaf de sterspeler van Barcelona te kennen.

„Hij verlaat ons, maar is niet weg, want Diego is eeuwig. Ik zal alle mooie herinneringen en mooie momenten met hem goed onthouden. Ik condoleer zijn familie en vrienden. RIP.”

Oud-international Ruud Gullit kwam als speler van AC Milan in de wedstrijden tegen Napoli de Argentijnse legende Diego Maradona, die woensdag op 60-jarige leeftijd overleed, meer dan eens tegen. Voor de 58-jarige Amsterdammer bestaat er geen twijfel.

„Hij is de beste voetballer die ik ooit heb gezien en tegen wie ik heb gespeeld. Je zult altijd voortleven in mijn hart en de harten van vele voetballiefhebbers. Rust zacht, Diego”, laat Gullit weten. Hij plaatst bij zijn bericht op Instagram een hartje en een foto waarop hij Maradona rondom een duel tussen AC Milan en Napoli op het veld de hand schudt.

Gary Lineker, oud-international van Engeland en analist bij de BBC, noemt Maradona „op enige afstand de beste speler van mijn generatie en misschien wel de grootste aller tijden.”

De Braziliaanse oud-voetballer Romário, door velen als een van de beste spitsen ooit beschouwd, heeft mooie woorden over voor Maradona. „Maradona, de legende! De Argentijn die de wereld veroverde met de bal aan zijn voeten, maar ook door zijn vreugde en unieke persoonlijkheid. Ik heb een paar keer gezegd, van de spelers die ik op het veld zag, was hij de beste”, laat de voormalig PSV’er op Twitter weten.

Romário Ⓒ LEO VOGELZANG

Romário, met de bijnaam ’Het Kleintje’, begon zijn professionele carrière toen Maradona al in de herfst van zijn voetballoopbaan zat. De twee voetbalsterren waren vrienden, en worden tot op heden steevast genoemd in het lijstje beste voetballers aller tijden.

„Zijn tijd in de wereld heeft veel geluk gebracht in zijn land en heeft ons allemaal in extase gebracht. Ik zal nooit de lach vergeten die we samen hadden. Hij was toch nooit een tegenstander. Hij noemde me ’kereltje’ en behandelde me als een broer. Een jongen, die te vroeg vertrok. Mijn omhelzing aan de Argentijnen, aan de familie. Hoe triest, ga met God, mijn vriend!”

De Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo heeft op Twitter zijn grote bewondering en respect uitgesproken voor Diego Maradona, die woensdag op 60-jarige leeftijd overleed. „Vandaag neem ik afscheid van een vriend en neemt de wereld afscheid van een eeuwig genie. Een van de beste ooit”, laat de 35-jarige aanvaller van Juventus weten.

Ronaldo, vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar, noemde Maradona een ongeëvenaarde balgoochelaar. „Hij vertrekt te vroeg, maar laat een onbegrensde erfenis achter en een leegte die nooit zal worden opgevuld. Rust zacht, kanjer. Je zal nooit vergeten worden.”

Napoli: verwoestende klap voor stad en club

Een verwoestende klap voor de stad en voor de club. Dat liet de Italiaanse voetbalclub Napoli weten in een eerste reactie op het overlijden van Diego Maradona op 60-jarige leeftijd. De legendarische Argentijn maakte tussen 1984 en 1991 grote furore in Napels, waar hij echter ook verslaafd raakte aan cocaïne en banden met de onderwereld onderhield.

"De burgemeester van Napels, Luigi de Magistris, zou graag het stadion van Napoli naar Maradona willen vernoemen"

Uit eerbetoon aan Maradona besloot Napoli in 2000 zijn rugnummer 10 nooit meer te gebruiken. „We zijn in rouw. We voelen ons als een bokser die knock-out is geslagen. We zijn in shock. Altijd in ons hart. Ciao Diego.”

De burgemeester van Napels, Luigi de Magistris, zou graag het stadion van Napoli naar Maradona willen vernoemen. Hij verleende de Zuid-Amerikaan in 2017 het ereburgerschap van zijn stad. „Laten we nu het Stadio San Paolo opdragen aan Diego Armando Maradona. Hij is de grootste voetballer aller tijden.”

Ook zijn vroegere club in Argentinië, Boca Juniors, liet van zich horen. „Eeuwig dank. Eeuwig Diego.”

Napoli is niet de enige club of sporter die reageert op het overlijden van Maradona. Een greep uit de reacties:

Nicolás Tagliafico heeft vlak voor de thuiswedstrijd van Ajax tegen Midtjylland op sociale media gereageerd op het overlijden van Diego Maradona. „Vandaag is een dag die we nooit zullen vergeten”, laat de linksback van de club uit Amsterdam weten op sociale media. „Rust zacht.”

„Diego Armando Maradona, je bent en blijft voor altijd een legende”, stelt Tagliafico. „Bedankt voor alles.” Tagliafico staat om 21.00 uur aan de aftrap voor Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Hij vertelde eerder dat hij één foto van zichzelf met Maradona heeft.

Tagliafico speelde eenmaal voor een nationale jeugdploeg van Argentinië onder Maradona, die toen trainer van dat team was. „Toen hij me een compliment gaf, sloeg mijn hart over”, vertelde hij vlak nadat hij bij Ajax getekend had.

De Argentijnse verdediger Lisandro Martínez zit op de bank als Ajax aftrapt tegen Midtjylland. „Vaarwel Diego. U kwijtraken bezorgt ons enorm veel verdriet. Bedankt voor alles dat u het voetbal en Argentinië heeft gegeven. We houden van u. Rust in vrede.”

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax deelt op sociale media een foto van hem en Maradona. De prent is gemaakt na een training van de oud-doelman bij Manchester United. „Een man die niet alleen ongelooflijk veel talent maar ook echte kunst op het veld bracht”, zegt Van der Sar over een van de beste voetballers ooit. „De voetbalwereld zal niet hetzelfde zijn zonder jou. Rust zacht Diego Maradona.”