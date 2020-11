Voetbalwereld rouwt om overlijden Maradona

De Braziliaanse wereldster Pelé regaeerde aangeslagen op de dood van Diego Maradona. „Ik ben verdrietig dat ik op deze manier mijn vriend ben verloren”, aldus de oud-voetballer die meerdere keren wereldkampioen werd met zijn land.

Pelé was van een oudere generatie dan Maradona, hij kwam ook minder in opspraak. Internationaal wordt hij, en ook Johan Cruijff, gezien als een de weinige spelers die wellicht gelijkwaardig of misschien wel beter dan Maradona zijn geweest.

Gary Lineker, oud-international van Engeland en analist bij de BBC, noemt Maradona „op enige afstand de beste speler van mijn generatie en misschien wel de grootste aller tijden.”

De Braziliaanse oud-voetballer Romário, door velen als een van de beste spitsen ooit beschouwd, heeft mooie woorden over voor Maradona. „Maradona, de legende! De Argentijn die de wereld veroverde met de bal aan zijn voeten, maar ook door zijn vreugde en unieke persoonlijkheid. Ik heb een paar keer gezegd, van de spelers die ik op het veld zag, was hij de beste”, laat de voormalig PSV’er op Twitter weten.

Romário, met de bijnaam ’Het Kleintje’, begon zijn professionele carrière toen Maradona al in de herfst van zijn voetballoopbaan zat. De twee voetbalsterren waren vrienden, en worden tot op heden steevast genoemd in het lijstje beste voetballers aller tijden.

„Zijn tijd in de wereld heeft veel geluk gebracht in zijn land en heeft ons allemaal in extase gebracht. Ik zal nooit de lach vergeten die we samen hadden. Hij was toch nooit een tegenstander. Hij noemde me ’kereltje’ en behandelde me als een broer. Een jongen, die te vroeg vertrok. Mijn omhelzing aan de Argentijnen, aan de familie. Hoe triest, ga met God, mijn vriend!”

Napoli: verwoestende klap voor stad en club

Een verwoestende klap voor de stad en voor de club. Dat liet de Italiaanse voetbalclub Napoli weten in een eerste reactie op het overlijden Maradona. De legendarische Argentijn maakte tussen 1984 en 1991 grote furore in Napels. Uit eerbetoon aan Maradona besloot Napoli in 2000 zijn rugnummer 10 nooit meer te gebruiken.

Napoli is niet de enige club die reageert op het overlijden van Maradona.