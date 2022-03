Sport Kort: Rus treft Amerikaanse met wildcard op Indian Wells

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Rus treft Amerikaanse met wildcard op Indian Wells

10.12 uur: Tennisster Arantxa Rus neemt het in de eerste ronde van het toernooi van Indian Wells op tegen de Amerikaanse Katie Volynets. De nummer 158 van de wereld heeft van de organisatie een wildcard ontvangen. Rus is de mondiale nummer 69.

Mocht de 31-jarige Rus haar eerste wedstrijd winnen, dan treft ze in de volgende ronde de als 23e geplaatste Russin Daria Kasatkina, die op Indian Wells onder neutrale vlag uitkomt. Een opmerkelijke eerste ronde is die tussen de grandslamkampioenes Naomi Osaka uit Japan en de Amerikaanse Sloane Stephens, die beiden zijn teruggevallen op de wereldranglijst.

Vorig jaar wist Rus voor het eerst een duel te winnen op Indian Wells, dat ook wel ’het vijfde grandslamtoernooi’ wordt genoemd. Het vrouwentoernooi begint woensdag.

De loting voor het mannentoernooi, dat donderdag aanvangt, wordt later verricht. Daarin maken Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hun opwachting.

Coach Popovich evenaart record meeste overwinningen in NBA

08.06 uur: Basketbalcoach Gregg Popovich heeft een record in de NBA geëvenaard. De zege van zijn ploeg San Antonio Spurs op Los Angeles Lakers betekende dat de 73-jarige Popovich op 1335 overwinningen in de Amerikaanse profliga is gekomen. Dat zijn er evenveel als Don Nelson, die tussen 1998 en 2010 tot datzelfde aantal was gekomen.

Popovich is al sinds 1996 coach van de Spurs. Hij leidde de ploeg naar vijf titels in de NBA. De zege van 117-110 op Los Angeles Lakers was pas de 25e van dit seizoen en de Spurs staan met de twaalfde plaats ook niet erg hoog in de westelijke divisie. Dejounte Murray was topscorer bij de ploeg uit San Antonio met 26 punten. Hij pakte ook nog eens 10 rebounds en gaf 8 assists.

Bij de Lakers ontbrak vedette LeBron James vanwege een pijnlijke knie. Hij had zaterdag nog 56 punten gemaakt in het duel met Golden State Warriors.