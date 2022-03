Sport Kort: Van Bronckhorst treft scheidsrechter Gözübüyük in Europa League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Van Bronckhorst treft scheidsrechter Gözübüyük in Europa League

15.36 uur: Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit donderdag de wedstrijd in de Europa League tussen Rangers FC en Rode Ster Belgrado. De Schotse ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst ontvangt de Servische club in het eigen Ibrox-stadion (aftrap 21.00 uur). Jochem Kamphuis en Dennis Higler zijn de videoarbiters achter de tv-schermen.

Rangers FC verraste in de eerste knock-outronde van het tweede Europese bekertoernooi de Duitse topclub Borussia Dortmund (6-4 over twee duels). De ploeg van Van Bronckhorst schaarde zich zo bij de laatste zestien in de Europa League.

PSV krijgt in de thuiswedstrijd in de achtste finales van de Conference League tegen FC Kopenhagen te maken met de Engelse arbiter Craig Pawson. De Pool Pawel Raczkowski fluit Vitesse - AS Roma, de Italiaanse scheidsrechter Maurizio Mariani heeft de leiding over Partizan Belgrado - Feyenoord en Bodø/Glimt - AZ wordt gefloten door Nikola Dabanovic uit Montenegro.

WADA coulant met dopingregels voor Oekraïense sporters

15.05 uur: Wereldantidopingagentschap WADA heeft de regels voor het testen op doping aangepast voor Oekraïense sporters. Het WADA gaf dinsdag een update over de situaties in Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland.

„Wat het testen betreft, begrijpt het WADA dat testen in Oekraïne gewoonweg niet mogelijk is. Het testen van Oekraïense atleten die buiten Oekraïne trainen of wonen, kan en moet doorgaan, waar dat kan op een veilige en passende manier”, aldus het WADA.

Volgens het mondiale agentschap moeten antidopingorganisaties coulant zijn op het gebied van de zogenoemde whereabouts, de verblijfplaatsen die sporters moeten opgeven zodat dopingcontroleurs hen altijd kunnen opzoeken. „Organisaties met Oekraïense atleten in hun whereabout-pools moeten, waar mogelijk, contact opnemen met die atleten om te bepalen of het gepast en mogelijk is om door te gaan met verzoeken om de bijgewerkte verblijfsgegevens in te dienen.”

Voor de Wit-Russische en Russische sporters geldt dat zij nog altijd getest kunnen worden. Wel heeft het WADA veiligheidsvoorschriften opgesteld.

Manchester City in return Champions League zonder Aké

15.05 uur: Nathan Aké ontbreekt woensdag bij Manchester City in de return tegen Sporting Portugal in de achtste finales van de Champions League. Trainer Pep Guardiola wil geen risico lopen met zijn Nederlandse verdediger, die met een lichte blessure kampt en daardoor zondag ook ontbrak in de gewonnen derby tegen Manchester United (4-1). City verdedigt voor eigen publiek tegen Sporting Portugal een royale voorsprong van 5-0.

„Nathan is niet lang uitgeschakeld, maar woensdag spelen zou volgens de dokter een te groot risico zijn”, zei Guardiola. „Rúben Dias ligt er al lang uit en we kunnen niet het risico nemen om nog een verdediger lang kwijt te zijn.”

Naast de Portugese centrumverdediger Dias, die vanwege een liesblessure vier tot zes weken aan de kant staat, ontbreken ook de vleugelverdedigers Kyle Walker (geschorst) en João Cancelo. „We hebben slechts veertien spelers tot onze beschikking, waarvan drie verdedigers’́’, aldus Guardiola. „We moeten dus onze reserves gebruiken. We hebben een geweldig resultaat geboekt in de uitwedstrijd en staan met 5-0 voor, maar er is nog niets beslist. Voetbal is onvoorspelbaar.”

Winters stopt als directeur schaatsstadion Thialf

13.42 uur: Marc Winters stopt per 1 april als directeur van schaatsstadion Thialf. Hij was ruim vijf jaar in dienst.

„Ondanks de tegenslagen die Thialf de afgelopen jaren kende, lukte het om de herstructurering van Thialf met succes uit te voeren. In samenwerking met de topsportpartners, de raad van commissarissen en de aandeelhouders werden belangrijke stappen gezet om de toekomstige exploitatie sluitend te krijgen. De succesvolle lobby bij het Rijk gaf zicht op voldoende middelen om het ijsstadion voor langere tijd op niveau te kunnen blijven onderhouden. Daarmee komt de basis steeds meer op orde en start voor Thialf een nieuwe fase”, meldt het Heerenveense ijsstadion in een verklaring.

Thialf, dat de afgelopen jaren te maken had met financiële problemen, verwacht op korte termijn een opvolger van Winters te kunnen benoemen.

Rus treft Amerikaanse met wildcard op Indian Wells

10.12 uur: Tennisster Arantxa Rus neemt het in de eerste ronde van het toernooi van Indian Wells op tegen de Amerikaanse Katie Volynets. De nummer 158 van de wereld heeft van de organisatie een wildcard ontvangen. Rus is de mondiale nummer 69.

Mocht de 31-jarige Rus haar eerste wedstrijd winnen, dan treft ze in de volgende ronde de als 23e geplaatste Russin Daria Kasatkina, die op Indian Wells onder neutrale vlag uitkomt. Een opmerkelijke eerste ronde is die tussen de grandslamkampioenes Naomi Osaka uit Japan en de Amerikaanse Sloane Stephens, die beiden zijn teruggevallen op de wereldranglijst.

Vorig jaar wist Rus voor het eerst een duel te winnen op Indian Wells, dat ook wel ’het vijfde grandslamtoernooi’ wordt genoemd. Het vrouwentoernooi begint woensdag.

De loting voor het mannentoernooi, dat donderdag aanvangt, wordt later verricht. Daarin maken Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hun opwachting.

Coach Popovich evenaart record meeste overwinningen in NBA

08.06 uur: Basketbalcoach Gregg Popovich heeft een record in de NBA geëvenaard. De zege van zijn ploeg San Antonio Spurs op Los Angeles Lakers betekende dat de 73-jarige Popovich op 1335 overwinningen in de Amerikaanse profliga is gekomen. Dat zijn er evenveel als Don Nelson, die tussen 1998 en 2010 tot datzelfde aantal was gekomen.

Popovich is al sinds 1996 coach van de Spurs. Hij leidde de ploeg naar vijf titels in de NBA. De zege van 117-110 op Los Angeles Lakers was pas de 25e van dit seizoen en de Spurs staan met de twaalfde plaats ook niet erg hoog in de westelijke divisie. Dejounte Murray was topscorer bij de ploeg uit San Antonio met 26 punten. Hij pakte ook nog eens 10 rebounds en gaf 8 assists.

Bij de Lakers ontbrak vedette LeBron James vanwege een pijnlijke knie. Hij had zaterdag nog 56 punten gemaakt in het duel met Golden State Warriors.