Imponerende Simone Biles verlegt grenzen bij eerste wedstrijd in twee jaar

Biles kwam op de US Classic op verschillende turnonderdelen uit en deed oefeningen van een moeilijkheidsgraad die nog geen enkele turnster eerder had gedaan. Biles kreeg in totaal 59,100 punten en plaatste zich voor de Amerikaanse kampioenschappen van later deze maand.

De 26-jarige Amerikaanse zegt dat ze nerveus was bij haar rentree, na een pauze sinds de Olympische Spelen van Tokio om te werken aan haar mentale gezondheid. Vanwege mentale problemen besloot ze op de Spelen ook de meeste wedstrijden over te slaan.

„Ik denk dat ik beter ben dan in 2021, zowel fysiek als mentaal”, reageerde Biles. „Het ging heel goed. Alles viel op zijn plek.” De negentienvoudig wereldkampioene bevestigde dat ze meedoet aan de nationale kampioenschappen, maar wilde nog niet verder kijken. „Ik wil vooral genieten van hoe het vandaag is gegaan.”

Biles won in 2016 in Rio de Janeiro vier keer olympisch goud en een keer brons. Daarna speelde in de Amerikaanse turnsport het misbruikschandaal rondom de arts Larry Nassar. Biles onthulde begin 2018 dat ook zij is misbruikt door Nassar, de voormalig arts van het Amerikaanse turnteam die werd veroordeeld tot 175 jaar celstraf.