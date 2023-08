Abdi Nageeye geeft op tijdens marathon, WK-goud voor Victor Kiplangat

„Hij heeft hoge verwachtingen van zichzelf en komt hier niet voor de vijfde of zesde plaats”, zo waren de woorden vanuit het kamp Nageeye. Hij wilde zich revancheren voor het mislukte WK van vorig jaar in Eugene, toen hij na meer dan 40 kilometer de strijd moest staken vanwege „stuiterende schoenen.”

Een toptijd werd er zeker niet verwacht in het, ondanks het zeer vroege starttijdstip, warme Boedapest. Het ging puur om de medailles. Lang bleef er een grote groep samen van minimaal twintig lopers met daarbij ook de Nederlandse troef Nageeye. De winnaar van olympisch zilver twee jaar geleden in Tokio leek zich vooral schuil te houden, maar toen zo rond het 25 kilometerpunt er flink versneld werd, kon hij niet volgen. In een paar minuten tijd liep zijn achterstand ten opzichte van de nog altijd grote kopgroep op tot bijna een halve minuut. Even later stapte hij - net zoals vorig jaar - uit de wedstrijd.

Ondertussen ging de race vooraan door en daar vlogen de lopers eraf. De Oegandees Stephen Kissa liep nog bij de beste vijf, maar viel letterlijk weg, nadat hij zijn voorganger op de hakken liep. Ondertussen trok zijn landgenoot Kiplangat hard door. Alleen de Ethiopiër Leul Gebresilase bleef eraan hangen. Na zo’n 38 kilometer moest Gebresilase langzaam meter voor meter toegeven. Uiteindelijk bouwde Kiplangat in de laatste kilometers nog een flinke marge en ging hij glansrijk naar het goud.

De Israeliër Maru Teferi liep daarachter naar het zilver. Na een knappe inhaalrace ging hij Gebresilase in de laatste hectometers voorbij. Teferi was eerder in de wedstrijd nog onderuit gegaan.

