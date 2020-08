Remco Evenepoel kan alleen maar winnen

De Colombiaan Iván Ramiro Sosa, de afgelopen twee jaar winnaar van de Ronde van Burgos, won voor de derde keer op rij de slotrit naar Lagunas de Neila. De 22-jarige renner van Team Ineos sprong in de laatste honderden meters weg bij Mikel Landa en Evenepoel. De Spanjaard van Bahrain McLaren eindigde als tweede, Evenepoel als derde.

De Belg was begin dit jaar de beste in de rondes van San Juan en de Algarve. Evenepoel legde donderdag de basis voor zijn overwinning in Burgos. Hij schudde op de flanken van de Picón Blanco al zijn concurrenten af en soleerde bergop naar de zege in de derde etappe.

„Missie geslaagd”, zei Evenepoel. „Ik moest pijn lijden, ik moest vechten. En nu voel ik me geweldig. Ik had Landa voortdurend in het vizier en kon zijn aanvallen pareren. Dit was een perfecte dag.” Hij hield in het eindklassement 30 seconden voorsprong over op Landa.

George Bennett, de Nieuw-Zeelandse kopman van Jumbo-Visma, begon als nummer 2 van het klassement aan de slotrit. Bennett moest echter lossen op de slotklim en beëindigde de Ronde van Burgos als vijfde, op 1.40 van de Belg die in eigen land veelvuldig wordt vergeleken met Eddy Merckx, vijfvoudig winnaar van de Tour de France.

Bryan Coquard

De Franse wielrenner Bryan Coquard schreef zondag de eerste etappe in de Route d’Occitanie op zijn naam. De 28-jarige renner van de procontinentale ploeg B&B Hotels-Vital Concept was in de straten van Cazouls-lès-Béziers de sterkste in de sprint. De rit startte in Saint-Affrique en ging over 187 kilometer, met onderweg twee beklimmingen.

Een groepje avonturiers werd op 15 kilometer van de streep ingerekend, waarna het peloton in Cazouls-lès-Béziers kon sprinten om de dagzege. Een valpartij kort voor de finish zorgde voor een breuk in de grote groep. Coquard bleef de Italianen Elia Viviani (tweede) en Sonny Colbrelli (derde) voor. Nick van der Lijke was de beste Nederlander op de tiende plaats.

Aan de Route d’Occitanie, voorheen bekend als de Route du Sud, doen heel wat toprenners mee. Zo bereiden onder anderen Chris Froome, Egan Bernal, Bauke Mollema, Richie Porte, Miguel Angel López, Romain Bardet en Thibaut Pinot zich in de vierdaagse Franse etappekoers voor op de Tour de France, die over een maand begint in Nice.