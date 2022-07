Hamilton sneert naar Verstappen: ’Leclerc is een verstandige coureur’

Hamilton eindigde als derde op Silverstone, na onder meer een hard gevecht met de verdedigende Charles Leclerc in de slotfase. „Charles is een heel verstandige coureur. Dat is duidelijk een verschil met wat ik vorig jaar heb meegemaakt”, doelde Hamilton op de gevechten met Verstappen. „We reden samen bijvoorbeeld zonder problemen door Copse.”

Dat was de plek waar Hamilton vorig jaar Verstappen raakte, waarna de Nederlander keihard in de bandenstapel vloog. Op zaterdag keurde de Mercedes-coureur het boegeroep van de Britse fans op Silverstone richting Verstappen overigens wel af.

Hamilton was erg content met de derde plek, achter winnaar Carlos Sainz en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. „We hebben alles gegeven, maar Ferrari was te snel. En Red Bull is niet bij te houden op het rechte stuk. Ik ben dankbaar voor het werk van het team, we zijn door onze upgrade zeker een stap dichterbij gekomen.”