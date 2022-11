Sensationele WK-stunt: Saoedi-Arabië klopt Argentinië en Messi

Al na twee minuten was het bijna raak voor Lionel Messi. Het was voor doelman Mohammed Khalil Al-Owais direct een kans om zich te onderscheiden op het geplaatste schot van de Argentijnse ster. Zeven minuten later was het echter wel raak, toen Messi vanaf elf meter mocht aanleggen. Aanvankelijk werd er geen strafschop gegeven, maar VAR Pol van Boekel constateerde vasthouden. Messi stuurde Al-Owais naar de verkeerde hoek en tekende zo voor zijn eerste goal dit WK.

In de fase erna liet Saoedi-Arabië zien bij vlagen best leuk te kunnen voetballen, maar het echte gevaar kwam steeds van de Argentijnen. Zo dacht Messi halverwege de eerste helft al 2-0 te maken, alleen stond hij nipt buitenspel. Ook Lautaro Martinez zag een fraaie goal - een bekeken stiftje - afgekeurd worden om die reden, dit keer pas op aanraden van Van Boekel. Even later stond de Inter-spits ruimer buitenspel, toen hij wederom tevergeefs het net vond. Zo was al bij al het beste wapen van Saoedi-Arabië de buitenspelval.

Messi had het ondanks zijn vroege goal allesbehalve makkelijk. Ⓒ ANP/HH

Saoedi-Arabië slaat toe

Zodoende leefde Saoedi-Arabië nog altijd bij het ingaan van de tweede helft en daarin sloegen de Aziaten snel verrassend toe. Spits Saleh Al-Shehri kreeg de bal mee en passeerde Emiliano Martinez in de verre hoek. Argentinië was even de draad kwijt en kort nadat Cristian Romero al een gevaarlijk schot weg had gekopt, was het weer raak. Met een schitterend gekruld schot richting de verre hoek vond Salem Al-Dawsari het net.

Argentinië moest gaan jagen, maar de spelers van Saoedi-Arabië vochten als leeuwen. Zo voorkwam Yasir Al-Shahrani nog binnen het uur dat Messi kon uithalen voor zijn tweede. Kort daarop kwamen Lisandro Martinez, Julian Alvarez en Lorenzo Fernandez binnen de lijnen bij de Zuid-Amerikanen. Dat leidde al snel tot een enorme kans voor Nicolas Tagliafico, maar de oud-Ajacied - die even later vervangen werd - had te weinig tijd om de bal richting te geven.

Veel blessuretijd

De kansen kwamen moeizaam tot stand voor de Argentijnen. Messi kon zeven minuten voor tijd wel koppen van dichtbij, maar zijn bal was niet ver genoeg richting de hoek. In blessuretijd - van acht minuten - werd er nog een bal van Alvarez uit de doelmond gekopt. Het was de enige grote mogelijkheid - die bovendien buitenspel bleek - in de slotfase. Argentinië moet tegen Polen en Mexico de schade zien te repareren. Terwijl Saoedi-Arabië stilaan mag dromen van de tweede ronde.

Salem Al-Dawsari viert zijn schitterende 1-2. Ⓒ ANP/HH

Argentinië moet nu tegen Polen en Mexico alsnog proberen genoeg punten binnen te halen om de groepsfase te overleven. Deze landen spelen dinsdag vanaf 17.00 uur tegen elkaar.