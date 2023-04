Unieke trilogie voor hockeyers Bloemendaal na EHL-zege

De Mussen waren oppermachtig in de eerste helft en verzamelde in aanvallend opzicht maar liefst zes corners. Uit een scrimmage van de vijfde corner was Casper van der Veen dichtbij de openingstreffer, maar zijn backhandschot werd knap gekeerd door Vincent Vanasch.

De 35-jarige Belg is één van de twee zeer gelouterde buitenlanders in dienst van de Duitsers. De ander luistert naar de naam van Mink van der Weerden, jarenlang het gevreesde strafcornerkanon van het Nederlands elftal.

Achterlangs

Bij de zesde corner voor Bloemendaal was het wel raak. Schutter Tim Swaen legde de bal no-look achterlangs op Teun Beins. De andere sleepspecialist liet Vanasch kansloos: 1-0.

Teun Beins scoort en viert de treffer. Ⓒ ANP Pro Shots

Bekijk ook: Gereviseerde Den Bosch verovert Euro Hockey League na zege op Club de Campo

Saillant detail: het afgelopen seizoen was de 24-jarige Brabander achter Swaen en Jasper Brinkman de derde man op het strafcornerlijstje van coach Rick Mathijssen. Maar aan het begin van het jaar liet Jeroen Delmee Swaen en Brinkman thuis en nam hij Beins mee naar het wereldkampioenschap in India.

Croon

Ook in het derde kwart was Bloemendaal optisch de betere, maar loerde Rot-Weiss op de counter. Dat lukte sporadisch, maar het was Bloemendaler Jorrit Croon die op het drijfnatte veld de beste kans op een treffer kreeg. De international liftte de bal echter net over het doel van Vanasch, die Croon op het WK in Bhubaneswar in de halve finale nog dwars had gezeten.

In het vierde kwart lonkte uiteraard het gevaar van een Duitse comeback, zoals die Mannschaft op het WK tot tweemaal toe uit de dood was herrezen en zich tot wereldkampioen kroonde. Comeback-kid Florian Fuchs maakte het zijn ploeggenoten nog moeilijk met een late groene kaart, waardoor Bloemendaal toen moest zien te overleven. Dat deden de mannen van Mathijssen zeer geroutineerd, goed voor de achtste Europese titel in de clubgeschiedenis.